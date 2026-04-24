Πάτρα: Σύλληψη 12χρονου για ληστεία με την απειλή μαχαιριού

Στη σύλληψη ενός 12χρονου προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στην Πάτρα, μετά από περιστατικό ληστείας σε βάρος πεζού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος προσέγγισε έναν ημεδαπό άνδρα που κινούνταν πεζός και, υπό την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό.

Ειδικότερα στο αστυνομικό δελτίο αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 12χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, ο ανήλικος κατηγορούμενος προσέγγισε ημεδαπό άνδρα που κινούταν πεζός στην Πάτρα και με την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν τον ανήλικο και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

