Πάτρα: Σύλληψη άνδρα και γυναίκας για κλοπή ενδυμάτων από κατάστημα

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, έπειτα από περιστατικό κλοπής σε εμπορικό κατάστημα της πόλης.

31 Ιαν. 2026 12:12
Pelop News

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο ημεδαποί – ένας άνδρας και μία γυναίκα, καθώς εισήλθαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν ενδύματα συνολικής αξίας 130 ευρώ.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα, ενώ τα αφαιρεθέντα είδη κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του καταστήματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

