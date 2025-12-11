Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει, δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και ώρα 3.30 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Έγκριση των αριθ. 62/2025 και 63/2025 Αποφάσεων του Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορούν στην έγκριση των Ισολογισμών του, οικονομικών ετών 2023 και 2024 (εισηγήτρια Λ. Καραθανασοπούλου – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας) Έγκριση της αριθ. 64/2025 Απόφασης του Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2025 (εισηγήτρια Λ. Καραθανασοπούλου – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας) Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2025 – ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (σχετική η αριθ. 1197/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια). Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Πρόεδρος) Αποδοχή δωρεάν μεταβίβασης κυριότητας, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς το Δήμο Πατρέων, του δημοσίου κτήματος, με αριθ. ΑΒΚ 1184, επιφανείας 3.634,76 τ.μ. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος). Έγκριση της τροποποίησης της από 4-8-2025 τροποποιητικής Σύμβασης Τύπου Β, για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων συνεργασίας μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ ΑΕ) αναφορικά με την μετάθεση του χρόνου έναρξης ενεργοποίησης της σύμβασης από 1-11-2025 σε 1-5-2026 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος). Μονοδρόμηση οδού Μαρίκας Κοτοπούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Α. Σακελλάριου και Μ. Ιορδανίδου και ρυθμίσεις στάθμευσης, επί του ιδίου τμήματος (σχετική η αριθ. 1162/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής). Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 198 (σχετική η αριθ. 1202/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής) Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμος (τμήμα οδού Γοργίου), μεταξύ των Ο.Τ. 1673 και 1671Α και αποζημίωση προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος, εντός του Ο.Τ. 1671Α, σε ακίνητο συνιδιοκτησίας κ. Μίντζα Κωνσταντίνου και κας Κων/νας Ντρενογιάννη χήρα Φωτίου Μίντζα, στην περιοχή «2η Ανατολικομεσημβρινή φάση επέκτασης» του Σ.Π.Π. (σχετική η αριθ. 1201/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής). Καθορισμός διδάκτρων και μειώσεων για την φοίτηση στο Δημοτικό Ωδείο, σχολικής χρονιάς 2025-2026 (σχετική η αριθ. 1160/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια) Καθορισμός διδάκτρων και εκπτώσεων Εικαστικού Εργαστηρίου, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026 (σχετική η αριθ. 1161/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). Έγκριση συνέχισης της συγχρηματοδότησης για τη λειτουργία της Δομής «Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων», στα πλαίσια του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Γανός- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση συνέχισης της συγχρηματοδότησης για την πράξη «Συνέχιση λειτουργίας δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτ. Ελλάδα 2021-2027» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Γανός- Αρμ. Δ/ντής). Χορήγηση άδειας χρήσης αίθουσας δημοτικού ακινήτου, στην Κοινότητα Αραχωβιτίκων, στον τοπικό Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Αραχωβιτίκων (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια). Χορήγηση άδειας χρήσης αίθουσας δημοτικού ακινήτου επί της οδού Κανακάρη, κατάστημα με αριθ. 6, στην Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια). Διενέργεια φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου, για τις τελετές που πραγματοποιούνται εκεί (κηδείες, μνημόσυνα θρησκευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια). Τροποποίηση όρου του αριθ. 26683/9-6-2021 ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος εντός των Ιαματικών Λουτρών Αραχωβιτίκων (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια). Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων επί των σχεδίων Τεχνικού Προγράμματος και Τιμολογιακής Πολιτικής του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας, έτους 2026 (σχετικές οι αριθ. 54/2025 και 55/2025 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 120290/21-11-2023 σύμβασης του αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος- Αρμ. Δ/ντής). Άδεια εγκατάστασης έξι (6) τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (FTTH) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ” ΑΚ: ΕΓΛΥΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ Γ)» (σχετική η αριθ. 1168/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) Άδεια εγκατάστασης τριών (3) τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (FTTH) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΚ: ΡΙΟ (ΤΜΗΜΑ Β+Γ)» (σχετική η αριθ. 1182/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) Άδεια εγκατάστασης έντεκα (11) τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (FTTH) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΚ: ΕΓΛΥΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ Δ+Ε+Ζ)» (σχετική η αριθ. 1206/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση 2ης τροποποίησης Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας, για το υποέργο 5, με τίτλο «Εκτέλεση Αρχαιολογικών εργασιών» στο πλαίσιο υλοποίησης του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027 τεχνικού έργου «Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (MIS 6004381) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών (2021)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) Έγκριση της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων Υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλεΐκων, Βραχνεΐκων, Ρίου» » (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου- πρώην Αρσάκειο Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2026-2027 (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής). Αποδοχή και έγκριση απόδοσης Δ΄ Κατανομής 2025, χρηματικού ποσού πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων και τριάντα επτά ευρώ (543.037,00 €) στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής). Παραχώρηση χώρων που αφορούν σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 25ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 34ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

