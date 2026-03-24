Πάτρα: Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 16χρονου που επιτέθηκε σε 9χρονο – Χειροπέδες και στους γονείς του

Εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της επίθεσης σε 9χρονο μαθητή σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, καθώς εκδόθηκε η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Σε αυτήν επιβεβαιώνεται η σύλληψη του 16χρονου, αλλά και των γονιών του, ενώ γίνεται αναφορά και στο μαχαίρι που βρέθηκε στην κατοχή του.

24 Μαρ. 2026 12:24
Pelop News

Νέα διάσταση παίρνει το περιστατικό βίας σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, μετά την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση του 16χρονου που φέρεται να επιτέθηκε σε 9χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του.

Κατά την αστυνομική περιγραφή, ο 16χρονος μαθητής Λυκείου φέρεται, στη διάρκεια του κοινού διαλείμματος, να χτύπησε με τα χέρια του τον 9χρονο μαθητή Δημοτικού, σε χώρο σχολικού συγκροτήματος σε περιοχή της Πάτρας, προκαλώντας του σωματικές βλάβες στην κροταφική χώρα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι συνολικού μήκους 23 εκατοστών, στοιχείο που προσθέτει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Ο 16χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για τον 9χρονο μαθητή.

