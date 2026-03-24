Πάτρα: Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 16χρονου που επιτέθηκε σε 9χρονο – Χειροπέδες και στους γονείς του

Νέα διάσταση παίρνει το περιστατικό βίας σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, μετά την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση του 16χρονου που φέρεται να επιτέθηκε σε 9χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του.

Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι

Κατά την αστυνομική περιγραφή, ο 16χρονος μαθητής Λυκείου φέρεται, στη διάρκεια του κοινού διαλείμματος, να χτύπησε με τα χέρια του τον 9χρονο μαθητή Δημοτικού, σε χώρο σχολικού συγκροτήματος σε περιοχή της Πάτρας, προκαλώντας του σωματικές βλάβες στην κροταφική χώρα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι συνολικού μήκους 23 εκατοστών, στοιχείο που προσθέτει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Ο 16χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για τον 9χρονο μαθητή.

