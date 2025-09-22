Πάτρα: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Εμπορικού Συλλόγου με Μανιάτη ΦΩΤΟ

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Εμπορικού – Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας.

22 Σεπ. 2025 9:36
Pelop News

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών υποδέχθηκε στην Πάτρα τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Μανιάτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, Γεράσιμο Κατσιγιάννη, καθώς και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος, με ιδιαίτερη έμφαση στο υψηλό ενεργειακό κόστος που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Μανιάτης παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του, αλλά και προσωπικές του προτάσεις, ενώ από την πλευρά μας μεταφέρθηκαν οι ανησυχίες και τα αιτήματα των εμπόρων. Τονίστηκε πως η ενεργειακή κρίση παραμένει ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Βαγενάς.

Στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας, ο Σύλλογός μας παρέδωσε στον Ευρωβουλευτή το λεύκωμα με την ιστορία του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, ενώ υπογράφηκε και το βιβλίο εθιμοτυπίας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με διάθεση για συνέχιση του διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στον εμπορικό κόσμο της Πάτρας και τους εκπροσώπους της πολιτικής.

