Πάτρα: Το διπλοπαρκάρισμα πλέον κοστίζει το δίπλωμα! – 70 κλήσεις μόνο τον Σεπτέμβριο από Τροχαία

Αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη βρίσκονται πλέον οι οδηγοί που δεν σκέφτονται και ιδιαίτερα το πού θα παρκάρουν, και αφήνουν το ΙΧ τους σε διπλή σειρά, ή σε πλατείες, πεζόδρομους και ράμπες. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ότι εκτός από το πρόστιμο, ο οδηγός θα χάνει και το δίπλωμα οδήγησής του, από 10 έως 30 μέρες!

Το διπλοπαρκάρισμα και γενικότερα η παράνομη στάθμευση στο κέντρο της Πάτρας, δεν απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως «εθνικό σπορ» για τους Πατρινούς καθώς το πρόβλημα του πάρκινγκ στην πόλη, κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο έντονο. Η κακή αυτή συνήθεια, ή έστω κατ’ ανάγκη συνθήκη, πλέον, επισύρει την ποινή της αφαίρεσης πινακίδων αλλά και άδειας οδήγησης καθώς θεωρείται αντικοινωνική συμπεριφορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Σεπτέμβριο η Τροχαία Πατρων έχει «κόψει» περίπου 70 κλήσεις για διπλοπαρκάρισμα και πολλές δεκάδες οδηγών βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς τη δυνατότητα να οδηγούν! Οι οχλήσεις στην Τροχαία πολλές, καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν ότι ο νέος ΚΟΚ επισύρει και αυτή την ποινή. Παραβάσεις που θεωρείται ότι υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων, αντιμετωπίζονται αυστηρότερα. Οσοι δεν σέβονται τους χώρους στάθμευσης ή τις ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία και τους οδηγούς τυφλών στο πεζοδρόμιο, τις εισόδους σε πλατείες και πεζόδρομους, έρχονται αντιμέτωποι με το άρθρο 38 του νέου Κώδικα που προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έως και 70 ημέρες (αν υπάρχει υποτροπή), ενώ το όχημα απομακρύνεται αμέσως.

«Οι οδηγοί θα πρέπει να σεβόμαστε όλους τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αυστηροί μέχρι τη συμμόρφωση όλων και για την παράνομη στάθμευση, αλλά και για την χρήση κράνους, που είναι μια από τις παραβάσεις που δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος» σημειώνει στην «Π» ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών Χρήστος Ντεμίρης.

Αναφορικά με την μη χρήση κράνους, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό οι πατρινοί δικυκλιστές έχουν συμμορφωθεί, όμως τα μπλόκα των τροχονόμων θα συνεχίσουν να στήνονται προκειμένου να εντοπιστούν παραβάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 1η Αυγούστου, οπότε και ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρμογή του νέου κ.ο.κ., έχουν αφαιρεθεί τα διπλώματα οδήγησης σε 357 οδηγούς δικύκλων που εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς κράνος, ενώ επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στο κέντρο της πόλης παρατηρείται μείωση των παραβιάσεων, όμως, στις γειτονιές της πόλης, πολλοί αναβάτες εντοπίζονται να κυκλοφορούν χωρίς κράνος.

