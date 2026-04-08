Πάτρα: Το «Μιλήστε Ελεύθερα» επιστρέφει στο Επίκεντρο+ για τρεις παραστάσεις μετά το Πάσχα

Με τρεις νέες παραστάσεις στις 17, 18 και 19 Απριλίου, το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+ και η ANTARTS AMKE φέρνουν ξανά στη σκηνή την κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα», μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Νικολάι Άλντο «Η κυρία και ο υπάλληλος», σε σκηνοθεσία του Μίλτου Νίκα.

Το έργο ξεκινά από μια φαινομενικά συνηθισμένη στιγμή σε ένα υπουργικό γραφείο, η οποία ανατρέπεται όταν μια μυστηριώδης γυναίκα εμφανίζεται ξαφνικά και διαταράσσει την καθημερινότητα ενός κρατικού υπαλλήλου. Από εκεί και πέρα, η ισορροπία χάνεται, τα ερωτήματα πληθαίνουν και η πραγματικότητα μπλέκεται με την ειρωνεία, τη σάτιρα και την αμφιβολία.

Η παράσταση κινείται πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο κωμικό και στο πολιτικό σχόλιο, χτίζοντας ένα σκηνικό παιχνίδι που δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ήρωες, αλλά απλώνεται προς τον θεατή και τον καλεί να πάρει θέση απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω του. Με καυστικότητα και υπόγεια ένταση, το έργο φωτίζει πλευρές της σύγχρονης κοινωνίας, της εξουσίας, της ευθύνης και της συνείδησης.

Τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Μίλτος Νίκας, ενώ η μετάφραση είναι του Παλαιολόγου Χαλίδα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια έχει αναλάβει η Δέσποινα Κολοκοτσά, τον σχεδιασμό φωτισμών ο Νίκος Σωτηρόπουλος και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Πηνελόπη Χατζή. Τις φωτογραφίες της παράστασης υπογράφει ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, τον δημιουργικό σχεδιασμό ο Φίλιππος Μποτώνης, ενώ την οργάνωση παραγωγής έχουν οι Παλαιολόγος Χαλίδας και Ίλια Ράγκου.

Στη σκηνή εμφανίζονται η Χριστίνα Μπακαστάθη και ο Παλαιολόγος Χαλίδας.

Οι επόμενες παραστάσεις θα δοθούν την Παρασκευή 17 Απριλίου και το Σάββατο 18 Απριλίου στις 21:15, ενώ την Κυριακή 19 Απριλίου η παράσταση θα ξεκινήσει στις 20:00.

Η διάρκειά της είναι 75 λεπτά. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου είναι 17 ευρώ, του φοιτητικού, ανέργων και άνω των 65 ετών 14 ευρώ, του ομαδικού 12 ευρώ, ενώ η ατέλεια είναι 10 ευρώ.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο 2610 461050.

Προπώλσηση: Ticketservices.gr

https://www.ticketservices.gr/event/miliste-eleuthera-epikentro-patra/

