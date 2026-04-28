Πάτρα: Το μήνυμα του Κώστα Πελετίδη για το θεατράκι στην Κρήνη ΒΙΝΤΕΟ

Επίσκεψη Πελετίδη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης

28 Απρ. 2026 13:54
Pelop News

Το θεατράκι της Κρήνης επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με αφορμή την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του χώρου γύρω από το θεατράκι, τη δημιουργία νέου γηπέδου μπάσκετ, καθώς και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων αναψυχής και άθλησης στην περιοχή.

Η παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμος Πατρέων για την αξιοποίηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, δίνοντας έμφαση σε γειτονιές που έχουν ανάγκη από σύγχρονες υποδομές.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η περιοχή της Κρήνης αποκτά έναν πιο λειτουργικό και φιλικό δημόσιο χώρο, που μπορεί να φιλοξενήσει τόσο πολιτιστικές δραστηριότητες όσο και αθλητικές, εξυπηρετώντας κατοίκους κάθε ηλικίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Ενας 89χρονος, πέντε τραυματίες, ένα κράτος απόν
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ