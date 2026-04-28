Πάτρα: Το μήνυμα του Κώστα Πελετίδη για το θεατράκι στην Κρήνη ΒΙΝΤΕΟ

Το θεατράκι της Κρήνης επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με αφορμή την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του χώρου γύρω από το θεατράκι, τη δημιουργία νέου γηπέδου μπάσκετ, καθώς και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων αναψυχής και άθλησης στην περιοχή.

Η παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμος Πατρέων για την αξιοποίηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, δίνοντας έμφαση σε γειτονιές που έχουν ανάγκη από σύγχρονες υποδομές.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η περιοχή της Κρήνης αποκτά έναν πιο λειτουργικό και φιλικό δημόσιο χώρο, που μπορεί να φιλοξενήσει τόσο πολιτιστικές δραστηριότητες όσο και αθλητικές, εξυπηρετώντας κατοίκους κάθε ηλικίας.

