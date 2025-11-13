Πάτρα: Το Σάββατο η βιβλιοπαρουσίαση του Σεραφείμ Βρακά «Ο σκληρός Φλεβάρης του 74»

Η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει στην εκδήλωση για τη φοιτητική εξέγερση της Πάτρας του 1973, το Σάββατο 15/11/2025, στην Αγορά Αργύρη.

Πάτρα: Το Σάββατο η βιβλιοπαρουσίαση του Σεραφείμ Βρακά «Ο σκληρός Φλεβάρης του 74»
13 Νοέ. 2025 9:50
Pelop News

Στην εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 15/11/2025, στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τη φοιτητική εξέγερση της Πάταρς το 1973,  θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Σεραφείμ Βρακά « ο σκληρός Φλεβάρης του 74».

52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι παλιοί φοιτητές του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, μέλη του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, σμίγουν τις μνήμες τους για την φοιτητική εξέγερση της Πάτρας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι τότε φοιτητές Αλέξη Αλετρά, Μιχάλη Κόμη και την ποιήτρια Βαρβάρα Χριστιά.

-ανάγνωση κειμένων: Ελένη Θωμά, Αλέξης Γκλαβάς

-μουσική- τραγούδι: Γιώργος Δρίτσας, Σεραφείμ Βρακάς

Το βιβλίο ζωντανεύει τον αγώνα των φοιτητών της Πάτρας κατά της δικτατορίας, μέσα από τα μάτια ενός εφήβου εκείνης της εποχής.

Ένας 14χρονος μαθητής, που βρίσκεται ξαφνικά στη δίνη των γεγονότων, περιγράφει τη συγκλονιστική του ιστορία όπως τη βίωσε, μόνος, με τον φοιτητή αδελφό του φυλακισμένο και τον ίδιο να δέχεται καθημερινή ψυχολογική βία και τρομοκρατία από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του καθεστώτος.
Μέσα από τη δική του οπτική παρακολουθούμε τα κυνηγητά, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τα βασανιστήρια των παιδιών που αμφισβήτησαν και πολέμησαν τη χούντα.

Μια μεγάλη παρέα όπου η ανιδιοτέλεια ,η αλληλεγγύη και η προσφορά, περισσεύουν στον αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία.

Πάτρα: Το Σάββατο η βιβλιοπαρουσίαση του Σεραφείμ Βρακά «Ο σκληρός Φλεβάρης του 74»

