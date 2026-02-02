Πάτρα: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο Χάραμα

02 Φεβ. 2026 10:44
Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00, στο Χάραμα (5 Ε, Αιγύπτου 1, Πάτρα).

Η εκδήλωση συνιστά σημαντική ευκαιρία συνάντησης για τα μέλη του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, τους συνεργάτες και τους φίλους της τεχνικής και επιστημονικής κοινότητας, ενισχύοντας την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την αλληλεπίδραση ενόψει της νέας χρονιάς, ενώ παρέχει την ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή ιδεών για τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τεχνικού κόσμου στην περιοχή.

Είναι επίσης μια συνάντηση που αναδεικνύει την προσήλωση του ΤΕΕ στη στήριξη των μελών και την ενίσχυση της επαγγελματικής κοινότητας, την αδιάκοπη δέσμευση στην προαγωγή των συμφερόντων των μηχανικών και στην ανάπτυξη της περιοχής, τη σημασία της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης στον κλάδο των μηχανικών και τον ενεργό ρόλο του ΤΕΕ στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, μέσα από επιστημονική υπευθυνότητα και θεσμική ακεραιότητα.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί με ζωντανή μουσική από τους Γρηγόρη Πετράκο και Μυρτώ Καμβυσίδη.

«Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αποτελεί κάθε χρόνο μια ξεχωριστή στιγμή συνάντησης, επικοινωνίας και ουσιαστικού διαλόγου για τον τεχνικό κόσμο της περιοχής μας και όχι μόνο. Σε μια εποχή αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για το επάγγελμα του μηχανικού, το ΤΕΕ συνεχίζει να στέκεται σταθερά δίπλα στα μέλη του, υπερασπιζόμενο τον θεσμικό του ρόλο και συμβάλλοντας ενεργά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας.

Με αισιοδοξία, συλλογικότητα και επιστημονική ευθύνη, καλούμαστε να διαμορφώσουμε το μέλλον του κλάδου μας. Καλούμε, ως Διοικούσα Επιτροπή, όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην εκδήλωσή μας, ώστε να ανταλλάξουμε ευχές για τη νέα χρονιά και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς ενότητας και συνεργασίας», αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Βαγγέλης Καραχάλιος.

 

