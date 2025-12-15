Πάτρα: Τον αναζητούσαν και τον βρήκαν νεκρό σε χωράφι

Τραγική κατάληξη είχε η απουσία 68χρονου, στην Πάτρα, που είχε να δώσει ώρες σημεία ζωής, με τους οικείους του να τον αναζητούν.

Δυτική Αχαΐα: Σορός άνδρας βρέθηκε στο δρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο χωράφι του στο Παυλόκαστρο.

Ο θάνατος του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

