Πάτρα: Τον αναζητούσαν και τον βρήκαν νεκρό σε χωράφι
Ο άνδρας που αναζητούσαν οι δικοί του, στην Πάτρα, βρέθηκε νεκρός, στο χωράφι του.
Τραγική κατάληξη είχε η απουσία 68χρονου, στην Πάτρα, που είχε να δώσει ώρες σημεία ζωής, με τους οικείους του να τον αναζητούν.
Δυτική Αχαΐα: Σορός άνδρας βρέθηκε στο δρόμο
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο χωράφι του στο Παυλόκαστρο.
Ο θάνατος του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
