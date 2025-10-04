Πάτρα: Τραυματισμός 75χρονης από αστικό λεωφορείο στην περιοχή Ταραμπούρα

Ευτυχώς σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο

Πάτρα: Τραυματισμός 75χρονης από αστικό λεωφορείο στην περιοχή Ταραμπούρα
04 Οκτ. 2025 21:05
Pelop News

Στην Πάτρα τραυματίστηκε 75χρονη όταν ενώ επιχείρησε να διασχίσει την Ανθείας παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο!

«Έφυγε» από τη ζωή στα 59 της χρόνια η γλυκιά δασκάλα του Αιγίου

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– παρασύρθηκε από το διερχόμενο λεωφορείο.

Πάντως υπήρξε έγκαιρη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος ακινητοποίησε άμεσα το όχημα και έτσι φαίνεται ότι απέτρεψε τα χειρότερα.

Στη συνέχεια η  τραυματίας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το καλό νέο είναι ότι σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πλέον περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τι ακριβώς τελικά συνέβη…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:05 Πάτρα: Τραυματισμός 75χρονης από αστικό λεωφορείο στην περιοχή Ταραμπούρα
20:54 Ηττα από Ηφαιστο Φλώρινας και μικρό τελικό για την Ολυμπιάδα
20:44 Πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη! Είχε καταδικαστεί για διαφθορά
20:34 Κυνηγός πυροβόλησε αγριογούρουνο και αυτό του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε!
20:22 Έγκλημα, καρκινοπαθής έκανε κλύσματα καφέ αντί για χημειοθεραπεία και πέθανε!
20:11 Καιρός (5/10/2025): Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν!
19:57 Από την Πάτρα στη Ρώμη, το ρεκόρ με το πέναλτι που εκτελέστηκε 6 φορές!
19:46 Αυτή είναι η πόλη που ζει στον ίσκιο του Πάμπλο Εσκομπάρ ΦΩΤΟ
19:35 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η μεγάλη απειλή, η μικροβιακή αντοχή επιδεινώνεται με ταχύ ρυθμό
19:23 Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: Πρέπει να κινηθεί γρήγορα αλλιώς όλα είναι ανοιχτά, δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση
19:14 Με ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έκανε τη δουλειά στην πρεμιέρα
19:07 Ήττα για τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα από τον Κρόνο ΒΙΝΤΕΟ
18:54 Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ
18:34 Καρυστιανού: «Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί»
18:28 H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση
18:19 «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 28χρονης
18:07 Κάιρo: Το μεγάλο παζάρι για τη Γάζα και η πίεση των ΗΠΑ, που περιμένουν το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου χάνει στο ημίχρονο από τον Ηλυσιακό
17:51 Ο Απόλλων στο -10 στο ημίχρονο με τον Κρόνο
17:42 Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ