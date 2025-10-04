Πάτρα: Τραυματισμός 75χρονης από αστικό λεωφορείο στην περιοχή Ταραμπούρα

Στην Πάτρα τραυματίστηκε 75χρονη όταν ενώ επιχείρησε να διασχίσει την Ανθείας παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο!

«Έφυγε» από τη ζωή στα 59 της χρόνια η γλυκιά δασκάλα του Αιγίου

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– παρασύρθηκε από το διερχόμενο λεωφορείο.

Πάντως υπήρξε έγκαιρη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος ακινητοποίησε άμεσα το όχημα και έτσι φαίνεται ότι απέτρεψε τα χειρότερα.

Στη συνέχεια η τραυματίας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το καλό νέο είναι ότι σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πλέον περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τι ακριβώς τελικά συνέβη…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



