Πάτρα: Τροχαίο με δυο τραυματίες στα Βραχνέϊκα ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 19/11/2025, στα Βραχνέϊκα, στην Πάτρα.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δυο αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που ερευνώνται, στο ύψος του «Χωριάτικου». Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δυο άτομα.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



