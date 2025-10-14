Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Φθορές, κακοτεχνείς και ανεξέλεγκτη διέλευση τροχοφόρων στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, στην Πάτρα. Κραυγαλέα η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
14 Οκτ. 2025 10:17
Pelop News

Είναι περασμένα μεσάνυχτα στη Μαιζώνος και ο πεζόδρομος δείχνει ήδη τα σημάδια μιας θλιβερής παρακμής. Μια ομάδα νεαρών, μεθυσμένοι ή απλώς προκλητικοί, επιχειρούν να ξεριζώσουν ένα νεαρό δέντρο. Με μπουνιές… πυγμαχίας και κλοτσιές… καράτε, καταφέρνουν να το λυγίσουν, να το σπάσουν και να το σηκώσουν στα χέρια τους, επιδεικτικά, σαν τρόπαιο.

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Το περιφέρουν στους ώμους τους, μπροστά στα εμβρόντητα βλέμματα των θαμώνων της Ρήγα Φεραίου. Κανείς δεν επεμβαίνει, κανείς δεν τους σταματά. Είναι πλέον εμφανής η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας, ένας χώρος χωρίς έλεγχο, χωρίς παρουσία, χωρίς φραγμό.

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο περίφημος πεζόδρομος, που θα έδινε νέα πνοή στο εμπορικό κέντρο, δείχνει ήδη να καταρρέει κάτω από το βάρος της αυθαιρεσίας. Οι εργολαβίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα εγκαίνια δεν έχουν γίνει, κι όμως: Ολόκληρα τμήματα έχουν υποστεί καθίζηση, λίμνες στάσιμου νερού σχηματίζονται στις λακκούβες, ενώ απορρίμματα και σπασμένα υλικά συνθέτουν μια εικόνα παρακμής. Παρτέρια έχουν ισοπεδωθεί, τα δέντρα ξεριζώνονται ή μαραίνονται, το πράσινο έχει γίνει πεδίο βανδαλισμού.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ… ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, τροχοφόρα κάθε είδους, διασχίζουν ανενόχλητα τον πεζόδρομο. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, καμία παρουσία ελέγχου. Ο χώρος που σχεδιάστηκε για τον πεζό, για τον περίπατο και την αναψυχή, έχει μετατραπεί σε δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων. Και μέσα σ’ αυτό το χάος, ανέστιοι βρίσκουν καταφύγιο από ανάγκη, στις στοές ή μπροστά από τις προθήκες των καταστημάτων, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε υπαίθριο αφοδευτήριο…
Το πρωί, όταν ο ήλιος φωτίζει το τοπίο, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι λίμνες νερού, οι σπασμένες πλάκες, τα ξεριζωμένα φυτά και τα σκουπίδια μαρτυρούν έναν χώρο που έχει αφεθεί στην τύχη του.

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι φωτογραφίες της «Πελοποννήσου» αποτυπώνουν τη σκληρή αλήθεια. Και οι καθιζήσεις, οι πρόωρες φθορές και οι ανορθογραφίες γεννούν εύλογα ερωτήματα στους πολίτες για την αντοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και για το ενδεχόμενο κακοτεχνιών, αφού τίποτα δεν δικαιολογεί τέτοια εικόνα αποσύνθεσης σε ένα έργο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Μαιζώνος, αντί να γίνει σημείο αναφοράς για την Πάτρα του αύριο, παραπέμπει σε ανοχύρωτο πεδίο. Η απουσία της Δημοτικής Αστυνομίας είναι πλέον κραυγαλέα, η ασυδοσία γενικευμένη.

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αλλά και όταν τα δέντρα δεν τα ξεριζώνουν, πέφτουν… μόνα τους. Οπως συνέβη προχθές με αυτό που κατέρρευσε έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό και παραμένει ακόμη, πεταμένο, στη μέση του πεζοδρόμου.

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Την ίδια στιγμή, άλλα δέντρα, με σαθρό κορμό και γερμένες ρίζες, περιμένουν τη σειρά τους να καταρρεύσουν, απειλώντας την ασφάλεια των πεζών. Η Μαιζώνος, αντί για βιτρίνα αστικού πολιτισμού, μετατρέπεται έτσι σε πεδίο δοκιμής αντοχών, όχι μόνο των υλικών, αλλά και της ίδιας της πόλης απέναντι στη φθορά…

Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτη εικόνα-σοκ: Νεαροί περιφέρουν με… καμάρι, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, το δένδρο που προηγουμένως ξερίζωσαν από την Μαιζώνος

Ας σημειωθεί ότι η «Π» ζήτησε επί του θέματος τη θέση της δημοτικής αρχής, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 ΑΣΕΠ: Όλες οι νέες προκηρύξεις για 15.000 μόνιμους στο δημόσιο
11:00 Το pelop.gr συμμέτεχει στη στάση εργασίας των δημοσιογράφων
10:53 Αρχίζει η συζήτηση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
10:49 Φοινικούντα: Παραδίδεται στη ΓΑΔΑ ο συνεργός της διπλής δολοφονίας!
10:47 Πόσες κλήσεις «έπεσαν» για κράνος σε μια εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
10:45 Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο Champions League
10:42 Πάτρα: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι κατά του εργασιακού νομοσχεδίου ΦΩΤΟ
10:33 Γιατί την πάτησαν (και) στην Ελλάδα οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων
10:30 Πάτρα: Το Λιμενικό για τον τραυματισμό ναυτεργάτη
10:23 Η Κοινο Τοπία θα ξεναγηθεί στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe
10:22 «Δεν είχε καταλάβει ποτέ την αξία του» η σύντροφος του σπουδαίου ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, που «έφυγε» από τη ζωή
10:17 Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Φονικές καταιγίδες στη Βενεζουέλα: 14 νεκροί σε στοές χρυσωρυχείου που πλημμύρισαν και κατέρρευσαν ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Σεισμός στη Μονεμβασιά, 9 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της περιοχής
9:57 Εθελοντική αιμοδοσία Αστυνομικών στο Αίγιο
9:55 Έκρηξη με γκαζάκια στον Κολωνό, συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ
9:50 Ωρα Πατρών: «Το Κτίριο Παλαιού Λιμένα… διηγείται την ιστορία του»
9:46 Σύλλογος Κρητών Πάτρας: Αρχισαν οι εγγραφές για τα χορευτικά τμήματα
9:46 Αλεπού προσπάθησε να κλέψει τσάντα κοπέλας λόγω κρουασάν! ΒΙΝΤΕΟ
9:41 Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών: Συναυλία Μουσικής Δωματίου στις 17/10
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ