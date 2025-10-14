Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Είναι περασμένα μεσάνυχτα στη Μαιζώνος και ο πεζόδρομος δείχνει ήδη τα σημάδια μιας θλιβερής παρακμής. Μια ομάδα νεαρών, μεθυσμένοι ή απλώς προκλητικοί, επιχειρούν να ξεριζώσουν ένα νεαρό δέντρο. Με μπουνιές… πυγμαχίας και κλοτσιές… καράτε, καταφέρνουν να το λυγίσουν, να το σπάσουν και να το σηκώσουν στα χέρια τους, επιδεικτικά, σαν τρόπαιο.

Το περιφέρουν στους ώμους τους, μπροστά στα εμβρόντητα βλέμματα των θαμώνων της Ρήγα Φεραίου. Κανείς δεν επεμβαίνει, κανείς δεν τους σταματά. Είναι πλέον εμφανής η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας, ένας χώρος χωρίς έλεγχο, χωρίς παρουσία, χωρίς φραγμό.

Ο περίφημος πεζόδρομος, που θα έδινε νέα πνοή στο εμπορικό κέντρο, δείχνει ήδη να καταρρέει κάτω από το βάρος της αυθαιρεσίας. Οι εργολαβίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα εγκαίνια δεν έχουν γίνει, κι όμως: Ολόκληρα τμήματα έχουν υποστεί καθίζηση, λίμνες στάσιμου νερού σχηματίζονται στις λακκούβες, ενώ απορρίμματα και σπασμένα υλικά συνθέτουν μια εικόνα παρακμής. Παρτέρια έχουν ισοπεδωθεί, τα δέντρα ξεριζώνονται ή μαραίνονται, το πράσινο έχει γίνει πεδίο βανδαλισμού.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ… ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, τροχοφόρα κάθε είδους, διασχίζουν ανενόχλητα τον πεζόδρομο. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, καμία παρουσία ελέγχου. Ο χώρος που σχεδιάστηκε για τον πεζό, για τον περίπατο και την αναψυχή, έχει μετατραπεί σε δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων. Και μέσα σ’ αυτό το χάος, ανέστιοι βρίσκουν καταφύγιο από ανάγκη, στις στοές ή μπροστά από τις προθήκες των καταστημάτων, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε υπαίθριο αφοδευτήριο…

Το πρωί, όταν ο ήλιος φωτίζει το τοπίο, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι λίμνες νερού, οι σπασμένες πλάκες, τα ξεριζωμένα φυτά και τα σκουπίδια μαρτυρούν έναν χώρο που έχει αφεθεί στην τύχη του.

Οι φωτογραφίες της «Πελοποννήσου» αποτυπώνουν τη σκληρή αλήθεια. Και οι καθιζήσεις, οι πρόωρες φθορές και οι ανορθογραφίες γεννούν εύλογα ερωτήματα στους πολίτες για την αντοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και για το ενδεχόμενο κακοτεχνιών, αφού τίποτα δεν δικαιολογεί τέτοια εικόνα αποσύνθεσης σε ένα έργο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Μαιζώνος, αντί να γίνει σημείο αναφοράς για την Πάτρα του αύριο, παραπέμπει σε ανοχύρωτο πεδίο. Η απουσία της Δημοτικής Αστυνομίας είναι πλέον κραυγαλέα, η ασυδοσία γενικευμένη.

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αλλά και όταν τα δέντρα δεν τα ξεριζώνουν, πέφτουν… μόνα τους. Οπως συνέβη προχθές με αυτό που κατέρρευσε έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό και παραμένει ακόμη, πεταμένο, στη μέση του πεζοδρόμου.

Την ίδια στιγμή, άλλα δέντρα, με σαθρό κορμό και γερμένες ρίζες, περιμένουν τη σειρά τους να καταρρεύσουν, απειλώντας την ασφάλεια των πεζών. Η Μαιζώνος, αντί για βιτρίνα αστικού πολιτισμού, μετατρέπεται έτσι σε πεδίο δοκιμής αντοχών, όχι μόνο των υλικών, αλλά και της ίδιας της πόλης απέναντι στη φθορά…

Ας σημειωθεί ότι η «Π» ζήτησε επί του θέματος τη θέση της δημοτικής αρχής, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.

