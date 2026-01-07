Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς

Στη σύλληψη τριών ανήλικων αλλοδαπών προχώρησαν, χθες αργά το βράδυ στην Πάτρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, για υπόθεση πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος δύο επίσης ανήλικων αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο, κατά το οποίο επιτέθηκαν στους δύο ανήλικους, προκαλώντας τους σωματικές κακώσεις. Τα ακριβή αίτια της συμπλοκής διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι τραυματισμένοι ανήλικοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις που εμπλέκονται ανήλικοι.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

