Πάτρα: Βλέπει μείωση αναμονής στα ΤΕΠ έως και 60% – Τα στοιχεία του υπουργού Υγείας για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Μειωμένο κατά 60% καταγράφει τον χρόνο αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ως θετική συνέπεια του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών (ηλεκτρονικό βραχιολάκι), το οποίο εφαρμόζεται πλέον σχεδόν στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ο χρόνος αναμονής στο ΤΕΠ, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός, η αναμονή στην τελευταία εφημερία την περίοδο 16 -22 Δεκεμβρίου, όπου εξυπηρετήθηκαν 305 ασθενείς, ο χρόνος εξυπηρέτησης αναμονής ήταν 2,04 ώρες. Αντίστοιχα στον «Αγ. Ανδρέα», όπου το σύστημα εφαρμόστηκε πριν από μερικές ημέρες, στην τελευταία του εφημερία εξυπηρετήθηκαν 428 περιστατικά και ο χρόνος αναμονής ήταν 5,36 ώρες.

Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης, την περίοδο Φεβρουαρίου-Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.

Για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Οπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανακοίνωσε:

⦁ Τον Δεκέμβριο του 2025, ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν 3 ώρες και 53 λεπτά, μειωμένος κατά 60% σε σχέση με πέρυσι

⦁ Από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο του 2025 σημειώθηκε μείωση 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών

⦁ Τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2025 υπήρξε αύξηση 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, λόγω αυξημένης προσέλευσης ασθενών

⦁ Η αύξηση της προσέλευσης οφείλεται κυρίως στην έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

«Πέρυσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες. Αρα η μείωση της αναμονής είναι -60%» σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

Ακολούθως παρέθεσε τον συνολικό αριθμό περιστατικών και τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου σε νοσοκομεία της χώρας όπου εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης των ασθενών.

Βέβαια, την περίοδο αυτή, όπως και ο ίδιος ο υπουργός σχολίασε, η προσέλευση στα νοσοκομεία, λόγω αυξημένων ιώσεων, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που επικρατεί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Σε κάθε περίπτωση από το ρεπορτάζ που έκανε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέα», φαίνεται να έχει μπει μία τάξη στα Τμήματα Επειγόντων και να έχει υπάρξει μικρή βελτίωση στον χρόνο αναμονής. Η μεγάλη αλλαγή, για παράδειγμα στο ΠΓΝΠ, θα έρθει με τη λειτουργία του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων ακτινολογικών μηχανημάτων στον χώρο αυτό, ώστε να μην απαιτείται η μετακίνηση των ασθενών σε άλλους ορόφους, η οποία μεταφράζεται με μεγάλη απώλεια χρόνου, λόγω αναμονής ανεύρεσης τραυματιοφορέα κ.λπ.

Επίσης απαιτείται η στελέχωση των ΤΕΠ με ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, ώστε να διεκπεραιώνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα τα περιστατικά. Σήμερα η πλειοψηφία του προσωπικού στα ΤΕΠ είναι ειδικευόμενοι. Μοιραία η έλλειψη εμπειρίας γεννά φόβο και ανασφάλεια και κατ’ επέκταση σε ορισμένες περιπτώσεις διενέργεια περιττών εξετάσεων, αλλά και αναίτιας νοσηλείας.

