Πάτρα: Ξεχασμένη ταμπέλα στη μέση του δρόμου εδώ και ένα μήνα – Αντίδραση μέσω της «Ανοιχτής Γραμμής με τον Πολίτη»

Μέσω της νέας πλατφόρμας του pelop.gr, κάτοικος ανέδειξε το πρόβλημα που δυσχεραίνει την κίνηση σε δύο σημεία της Πάτρας – «Η Τροχαία δεν παρεμβαίνει», καταγγέλλει

12 Νοέ. 2025 15:56
Ένα περιστατικό αδιαφορίας των αρχών και εμποδίων στην ομαλή κυκλοφορία στην Πάτρα κατήγγειλε μέσω της «Ανοιχτής Γραμμής με τον Πολίτη» αναγνώστης του pelop.gr, δίνοντας το στίγμα της καθημερινότητας που βιώνουν πολλοί οδηγοί σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, «εδώ και σχεδόν ένα μήνα, στη συμβολή των οδών Κολχίδος και Ευβοίας, απέναντι από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, υπάρχει ένα εμπόδιο που παραμένει στο ίδιο σημείο και εμποδίζει σοβαρά τη διέλευση. Δεν μπορείς να στρίψεις καν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κάτοικος.

Την ίδια ώρα, όπως συμπληρώνει, σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στην πλατεία Παπανδρέου, όπου –όπως σημειώνει– «τα ταξί παρεμποδίζουν την κυκλοφορία στη στροφή». Παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, έχει ενημερώσει επανειλημμένως την Τροχαία, «δεν κάνουν τίποτα ή δεν ασχολούνται καθόλου».

Ο συμπολίτης επισύναψε και εικόνα από το google maps

Η καταγγελία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της νέας, διαδραστικής υπηρεσίας του εκδοτικού οργανισμού της «Πελοποννήσου», που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στους πολίτες. Μέσα από την «Ανοιχτή Γραμμή με τον Πολίτη», κάθε κάτοικος μπορεί να στέλνει παράπονα, καταγγελίες, προτάσεις ή θετικά παραδείγματα από την καθημερινότητα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν τη ζωή στην πόλη.

Η επικοινωνία είναι απλή και άμεση: μέσω Viber στον αριθμό 6909.196.125, οι πολίτες μπορούν να στείλουν το μήνυμά τους –συνοδευόμενο από φωτογραφίες ή βίντεο– και να συμβάλουν στη δημόσια καταγραφή προβλημάτων, ασκώντας πίεση για λύσεις και λογοδοσία.

