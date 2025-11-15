Πάτρα: Ξεκίνησε η αποξήλωση των προβλητών στη Μαρίνα -Δεν θα είναι πλέον βυθισμένη

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το σχέδιο αναβάθμισης της μαρίνας της Πάτρας, καθώς χθες ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης των προβλητών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πατρέων. Πρόκειται για την πρώτη φάση ενός φιλόδοξου έργου που στοχεύει στη συνολική αποκατάσταση και αναμόρφωση μιας υποδομής η οποία για χρόνια παρέμενε επιβαρυμένη και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, μιλώντας στον Peloponnisos FM, εξήγησε πως η σημαντική αυτή έγκριση ήρθε ύστερα από πολυετή προσπάθεια και πλήθος γραφειοκρατικών εμποδίων, που είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των παρεμβάσεων στον χώρο.

Οπως ανέφερε, μέχρι πρόσφατα η μαρίνα δεν διέθετε επίσημη αδειοδότηση, γεγονός που δυσχέραινε την υλοποίηση έργων. «Προσπαθούσαμε επί τέσσερα χρόνια να προσκομίσουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, προκειμένου η μαρίνα να τακτοποιηθεί τυπικά και να μπορέσουμε να παρέμβουμε», σημείωσε. Παράλληλα άφησε αιχμές για τον ταχύ ρυθμό αδειοδότησης της μαρίνας του ΟΛΠΑ, σε αντίθεση -όπως είπε- με τις μεγάλες καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος σε παρόμοιες διαδικασίες.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί στο παρελθόν είχαν προχωρήσει σε διαγωνισμούς παρεμβάσεων χωρίς να υπάρχει πλήρης αδειοδότηση, ο κ. Μελάς διευκρίνισε πως αυτό έγινε επειδή η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από φυσικές καταστροφές. «Ο στόχος τότε ήταν η αποκατάσταση των ζημιών, ώστε η μαρίνα να παραμείνει σε ένα ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας για τους χρήστες της», είπε.

Μετά την έγκριση του Σεπτεμβρίου, ο Δήμος έχει ήδη εκπονήσει μελέτη μέσα σε έναν μήνα και, όπως αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος, «οι εργασίες ξεκίνησαν χθες το πρωί». Στόχος είναι δύο πλωτές εξέδρες να έχουν αποκατασταθεί έως το τέλος του έτους, ενώ από τον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η αποκατάσταση των επόμενων δύο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μετακίνησης των σκαφών στη διάρκεια των εργασιών.

Ο κ. Μελάς ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για τις τρεις πρώτες νέες πλωτές εξέδρες, οι οποίες έχουν ήδη παραγγελθεί από εταιρεία στην Ιταλία, μετά από τρεις άκαρπους διαγωνισμούς. Παράλληλα, οι δημοτικές υπηρεσίες προετοιμάζουν μελέτη για τις έξι πρόσθετες εξέδρες που θα απαιτηθούν.

Σε ό,τι αφορά το παλιό κτίριο «Λάγιου», ο αντιδήμαρχος γνωστοποίησε ότι επίκειται η κατεδάφιση του άνω ορόφου και η αποκατάσταση του υπολοίπου κτίσματος. Για τη μελλοντική χρήση του, όμως, δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι το θέμα θα εξεταστεί και θα αποφασιστεί σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου.

Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης, οι υπηρεσίες του Δήμου καταρτίζουν φάκελο προς το υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου η περιοχή να χαρακτηριστεί επίσημα ως τουριστικός λιμένας. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει όχι μόνο την τυπική αναγνώριση της μαρίνας αλλά και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου, για την πλήρη ανάπλαση της περιοχής σε σύγχρονη μαρίνα απαιτείται ποσό που υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

