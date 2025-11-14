Πάτρα: Ξεκίνησε η αποξήλωση των προβλητών της μαρίνας ΦΩΤΟ

Προχωρά η πρώτη φάση της αποκατάστασης της Μαρίνας στην Πάτρα

14 Νοέ. 2025 9:40
Pelop News

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης των προβλητών της μαρίνας της Πάτρας, όπως ανακοίνωσε χθες ο Δήμος Πατρέων.

Πάτρα: Ο Δήμος προχωρά την αποκατάσταση της μαρίνας από αύριο!

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή προχωρά η πρώτη φάση ενός φιλόδοξου σχεδίου για την αναβάθμιση της εδώ και χρόνια επιβαρυμένης υποδομής.

Οι εργασίες ξεκινούν από τις έξι ξύλινες προβλήτες, ενώ η αποκατάσταση θα προχωρήσει ανά ζεύγος, σύμφωνα με το Δήμο, για ελάχιστη διατάραξη της λειτουργίας της μαρίνας.

Οι δύο πρώτες προβλήτες αναμένεται να παραδοθούν πριν το τέλος του 2025.

