Πάτρα: Ξεκινούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου

Ξεκινούν για 15η συνεχή χρονιά, οι επισκέψεις και ξεναγήσεις των θεματικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και οι δράσεις ευαισθητοποίησης – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα θα λειτουργήσουν και θα είναι διαθέσιμα για επισκέψεις σχολείων καθημερινά:

Σπίτι του Νερού (Κέντρο Πληροφόρησης για την εξοικονόμηση του νερού (Δεξαμενή Φρουρίου Πάτρας, Παπαδιαμαντοπούλου 19)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης για την Βιομάζα (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Μονοδενδρίου, Ι. Σταυρόπουλου 36)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους (Πουρναρόκαστρο Πατρών) – επισκέψεις από 1-1 ου -2026.

-2026. Το Οικολογικό Πάρκο Έλους Αγυιάς Πάτρας (σε συνεργασία με το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων).

Στο Σπίτι του Νερού, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης για την Βιομάζα και στο Οικολογικό Πάρκο Έλους Αγυιάς Πάτρας, οι επισκέψεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Οι επισκέψεις θα γίνονται πρωινές ώρες 09:00 π.μ. – 2.00 μ.μ. και σε ειδικές περιπτώσεις (Σχολεία 2ης Ευκαιρίας, Ομάδες εκπαιδευτικών κ.α.) απόγευμα ή Σάββατο και Κυριακή πρωί.

Διευκρινίζεται σε ό,τι αφορά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους (Πουρναρόκαστρο Πατρών), ότι λόγω της υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση μόνιμης έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Παναχαϊκού Όρους και δημιουργία κινητής έκθεσης» με το οποίο ανανεώνεται ο χώρος και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα γίνει διαδραστικό και ψηφιακό, δεν θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις μέχρι 31/12/2025. Από το νέο έτος 2026 το Κέντρο θα λειτουργεί κανονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ημερομηνίες από τώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες, με τον Δήμο Πατρέων, αρμόδιος Κων/νος Κωνσταντακόπουλος, τηλ. 2610329071.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν ξεχωριστά για κάθε Κέντρο στα παρακάτω e-mail:

Σπίτι του Νερού (Κέντρο Πληροφόρησης για την εξοικονόμηση του νερού (Δεξαμενή Φρουρίου Πάτρας) House.Patras@gmail.com

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης για την Βιομάζα (Μονοδέντρι) patras.biomass.office@gmail.com

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους (Πουρναρόκαστρο Πατρών) και το Οικολογικό Πάρκο Έλους Αγυιάς Πατρών στο info.panachaiko@gmail.com

