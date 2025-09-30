Πάτρα – Υπόθεση «ΠΡΩΤΟ»: Βαριές καμπάνες για απιστία

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε χθες την ετυμηγορία του, καταδικάζοντας σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, δύο από τους κατηγορουμένους, που είναι συγγενικά πρόσωπα του αποβιώσαντος τέως προέδρου του Συνεταιρισμού της Πάτρας.

30 Σεπ. 2025 20:00
Ενα χρόνο μετά την έναρξη της πολύκροτης δίκης για υποθέσεις απιστίας στον γαλακτοκομικό συνεταιρισμό «Πρώτο», το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε χθες την ετυμηγορία του, καταδικάζοντας σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, δύο από τους κατηγορουμένους, που είναι συγγενικά πρόσωπα του αποβιώσαντος τέως προέδρου του Συνεταιρισμού της Πάτρας.

Ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων κρίθηκε ένοχος για δύο πράξεις απιστίας και καταδικάστηκε σε οκταετή κάθειρξη (6 + 2 χρόνια κατά συγχώνευση). Ο δε αδελφός του, καταδικάστηκε επίσης σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για ένα αδίκημα απιστίας. Αντίθετα, η μητέρα τους, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, καθώς το δικαστήριο έκρινε πως δεν προέκυψε δόλος.

Η πρώτη κατηγορία αφορούσε τη συλλογή του γάλακτος των αγελαδοτρόφων, από εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας του τέως προέδρου του Συνεταιρισμού με υπέρογκα κόμιστρα. Η δεύτερη κατηγορία σχετιζόταν με την απασχόληση οδηγού στη μεταφορική εταιρεία, ο οποίος όμως ασφαλιζόταν και πληρωνόταν από τον Συνεταιρισμό.

Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, καθώς οι ποινές τους έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Σε δήλωσή του, προς την «Π», ο σημερινός πρόεδρος του «Πρώτο» Γεώργιος Παπαλεξόπουλος, αναφέρει:

«Με τη σημερινή απόφαση, με την οποία καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης τέκνα του αποβιώσαντος τέως προέδρου του Συνεταιρισμού, αποδόθηκε δικαιοσύνη για τις πράξεις απιστίας που έπληξαν τον Συνεταιρισμό μας.

Η πολύμηνη δικαστική διαδικασία ανέδειξε δύο βασικούς τρόπους με τους οποίους οι καταδικασθέντες αποσπούσαν συστηματικά χρήματα εις βάρος του “Πρώτο”: πρώτον, με την ανάθεση της συλλογής γάλακτος στην οικογένεια του προέδρου χωρίς διαγωνισμό και χωρίς γραπτή σύμβαση, καταβάλλοντας υπέρογκα και αδικαιολόγητα κόμιστρα· και δεύτερον, με την πληρωμή και ασφάλιση οδηγού, ο οποίος στην πραγματικότητα απασχολούνταν ως υπάλληλος των μεταφορικών εταιρειών.

Από το καλοκαίρι του 2020, η νέα διοίκηση, με την αμέριστη στήριξη της πλειοψηφίας των συνεταιριστών και με την ουσιαστική συμβολή των εργαζομένων που κατέθεσαν με θάρρος ενώπιον του δικαστηρίου, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κατάφερε να αποκαλύψει τις μεθοδεύσεις που ζημίωσαν τον Συνεταιρισμό. Παρά τις επιθέσεις και τις συκοφαντίες των κατηγορουμένων, η αλήθεια αποδείχθηκε και η αξιοπιστία της διοίκησης επιβεβαιώθηκε.

Με την απόφαση αυτή κλείνει σε πρώτο βαθμό ένας κύκλος υποθέσεων, ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση και άλλων κακουργηματικών πράξεων που βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδεύσεις. Σήμερα, όμως, όλοι οι συνεταιριστές αισθανόμαστε δικαίωση και ικανοποίηση, καθώς τα δικαστήρια απέδωσαν στον καθένα ό,τι του αναλογεί, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή διαφάνειας και νομιμότητας στον Συνεταιρισμό μας».

Οι δικηγόροι που παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του Συνεταιρισμού, Θάνος Αμπατζής και Γιάννης Αποστολόπουλος, έκαναν την εξής δήλωση:

«Μετά από χρόνια ταλαιπωρίας, σκιών και κακοδιαχείρισης στον πολύπαθο Συνεταιρισμό “Πρώτο”, το Δικαστήριο έκρινε ένοχα τα τέκνα του αποβιώσαντος τέως προέδρου, για δύο πράξεις κακουργηματικής απιστίας.

Τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών απορρίφθηκαν, και οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές κάθειρξης, κοντά στα ανώτατα όρια που προβλέπει ο νόμος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαστικό και ιστορικό ορόσημο για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Συνεταιρισμού και για την εμπιστοσύνη των μελών του.

 

Οι δίκες, όμως, δεν τελειώνουν εδώ. Ακολουθούν και άλλες υποθέσεις κακουργηματικής απιστίας με τους ίδιους δράστες ως πρωταγωνιστές, ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως το πλέγμα των ευθυνών και να αποδοθούν οι συνέπειες που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση.
Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα: Η κάθαρση έχει ξεκινήσει. Η δικαιοσύνη προχωρά και κανείς δεν μένει στο απυρόβλητο».

 

 

 

Ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Χρήστος Τσόλκας, δήλωσε από την πλευρά του: «Παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε με την απόφαση περί κηρύξεως της ενοχής, εντούτοις έχουμε μια απόφαση η οποία ξεφούσκωσε την υπόθεση. Ητοι, η μία κατηγορουμένη αθωώθηκε, οι λοιποί δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για πολύ μικρό ποσό σε σχέση με την αποδιδόμενη κατηγορία, και ως προς αυτό το σημείο τουλάχιστον, το δικαστήριο πράγματι περιόρισε την υπόθεση σε φυσιολογικές διαστάσεις και έφυγε από την αρχική κατηγορία, η οποία ήταν εντελώς εξωπραγματική. Ευελπιστούμε ότι σε έναν δεύτερο βαθμό θα υιοθετηθούν οι απόψεις μας και οι εντολείς μας θα κηρυχθούν αθώοι».
