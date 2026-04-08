Πάτρα-Ζαρουχλέικα: Στο νοσοκομείο 18χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Άγρια επίθεση από 10 άτομα κατά 18χρονου στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας.

08 Απρ. 2026 8:16
Pelop News

Nέα επίθεση κατά νεαρού σημειώθηκε το βράδυ της Μ. Τρίτης 7/4 στην Πάτρα, στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων. Ένας 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», φέροντας τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από πολυμελή ομάδα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πλατεία κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων προσέγγισε τον 18χρονο και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να τον χτυπά με σφοδρότητα. Οι δράστες κατάφεραν πολλαπλά πλήγματα στο θύμα πριν τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ερευνόντας την περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

