Πάτρα – Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου

Το πρόβλημα της στάθμευσης στην Πάτρα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο κέντρο, αλλά επεκτείνεται σε πολλές συνοικίες, όπου η καθημερινότητα των κατοίκων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Στο pelop.gr, μέσω της «Ανοικτής Γραμμής» με τους πολίτες, έφτασε καταγγελία από κάτοικο του Ζαβλανίου (τα πλήρη στοιχεία του οποίου βρίσκονται στη διάθεση της ιστοσελίδας), ο οποίος περιγράφει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Όπως αναφέρει, κάθε απόγευμα επικρατεί «χάος» γύρω από το σχολείο της περιοχής όπου στεγάζεται το 1ο ΕΠΑΣ, καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– η διεύθυνση δεν ανοίγει την πύλη του προαυλίου για τη στάθμευση των αυτοκινήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις της γειτονιάς, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στους μόνιμους κατοίκους.

«Δεν μπορούμε να παρκάρουμε πουθενά. Αναγκαζόμαστε να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας πολύ μακριά από τα σπίτια μας», τονίζει ο κάτοικος, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιβαρύνει ιδιαίτερα οικογένειες με μικρά παιδιά. «Έχουμε μωρά και πρέπει να έχουμε τα αυτοκίνητα κοντά, ώστε σε μια ανάγκη να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκφράζει έντονα παράπονα για τη στάση της σχολικής διεύθυνσης, κάνοντας λόγο για «εριστική και αγενέστατη» συμπεριφορά από τον διευθυντή, ο οποίος –σύμφωνα με τον ίδιο– «δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ακούσει τις ανησυχίες της γειτονιάς».

Το pelop.gr θα συνεχίσει να καταγράφει τέτοιες παρεμβάσεις πολιτών, δίνοντας βήμα στα προβλήματα της καθημερινότητας που συχνά περνούν απαρατήρητα, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά τη ζωή στις συνοικίες της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

