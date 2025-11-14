Πάτρα – Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου

Στο pelop.gr, μέσω της «Ανοικτής Γραμμής» με τους πολίτες, έφτασε καταγγελία από κάτοικο του Ζαβλανίου, ο οποίος περιγράφει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Πάτρα - Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου
14 Νοέ. 2025 13:38
Pelop News

Το πρόβλημα της στάθμευσης στην Πάτρα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο κέντρο, αλλά επεκτείνεται σε πολλές συνοικίες, όπου η καθημερινότητα των κατοίκων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Στο pelop.gr, μέσω της «Ανοικτής Γραμμής» με τους πολίτες, έφτασε καταγγελία από κάτοικο του Ζαβλανίου (τα πλήρη στοιχεία του οποίου βρίσκονται στη διάθεση της ιστοσελίδας), ο οποίος περιγράφει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Όπως αναφέρει, κάθε απόγευμα επικρατεί «χάος» γύρω από το σχολείο της περιοχής όπου στεγάζεται το 1ο ΕΠΑΣ, καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– η διεύθυνση δεν ανοίγει την πύλη του προαυλίου για τη στάθμευση των αυτοκινήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις της γειτονιάς, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στους μόνιμους κατοίκους.

«Δεν μπορούμε να παρκάρουμε πουθενά. Αναγκαζόμαστε να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας πολύ μακριά από τα σπίτια μας», τονίζει ο κάτοικος, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιβαρύνει ιδιαίτερα οικογένειες με μικρά παιδιά. «Έχουμε μωρά και πρέπει να έχουμε τα αυτοκίνητα κοντά, ώστε σε μια ανάγκη να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης: Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη

Παράλληλα, εκφράζει έντονα παράπονα για τη στάση της σχολικής διεύθυνσης, κάνοντας λόγο για «εριστική και αγενέστατη» συμπεριφορά από τον διευθυντή, ο οποίος –σύμφωνα με τον ίδιο– «δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ακούσει τις ανησυχίες της γειτονιάς».

Το pelop.gr θα συνεχίσει να καταγράφει τέτοιες παρεμβάσεις πολιτών, δίνοντας βήμα στα προβλήματα της καθημερινότητας που συχνά περνούν απαρατήρητα, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά τη ζωή στις συνοικίες της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 «Χρονοκόφτης» στη Βουλή: Ολοκληρώθηκε σε 55 λεπτά η «ώρα του πρωθυπουργού» – Δεύτερη φορά που κόβεται ο Ανδρουλάκης
14:17 Ο Μόρνος στερεύει: Σε ιστορικά χαμηλά η λίμνη που υδροδοτεί την Αττική – Μέσα σε 15 μέρες έχασε επιπλέον 200.000 τετραγωνικά μέτρα
14:17 Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
14:05 Εύα Καϊλή για το Qatargate: «Με απειλούσαν ότι θα μου πάρουν την κόρη – Ζούσα σε καθεστώς επιβίωσης»
14:03 Πάτρα: Τον Αλέξανδρο Σκούρτη της Ολυμπιάδας υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης – Χάλκινος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics
14:01 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της
14:00 Αντιδράσεις για την επιλογή των λαμπαδηδρόμων στην Πάτρα: Η Αγγελική Μακρή ζητά διαφάνεια και σεβασμό – Τι απαντά ο Τ. Πετρόπουλος
13:50 Λαφαζάνης για το βιβλίο Τσίπρα: «Χονδροειδή ψέματα – Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»
13:42 Αγωγή–μαμούθ 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: «Μου έσκαβε τον λάκκο»
13:38 Πάτρα – Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου
13:38 Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Η κοινωνία αγανακτεί – Με ασπιρίνες δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»
13:31 Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας
13:28 Φλόριντα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και λίγες ώρες μετά ανέβασε φωτογραφία τους στα social media
13:24 Μάνδρα: Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα – «Καμία δικαιοσύνη, καμία βοήθεια, μόνο σιωπή»
13:17 Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο Τσίπρα: «Αν αγχώνεσαι να ξαναγράψεις την ιστορία σου, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά»
13:06 Λάρισα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στο ζυμωτήριο ΦΩΤΟ
13:00 Εισαγγελία Εφετών Πάτρας: Πρωτοβουλία αφύπνισης για την παιδική βία – Τίθεται σε εφαρμογή ευρύ πλάνο παρεμβάσεων
13:00 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:54 Γεμίζει με γήπεδα πάντελ η Πάτρα!
12:52 Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων – «Φωτιές» στη Βουλή για την ευλογιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ