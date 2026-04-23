Patras Cocktail Market 2026 το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου στα Παλαιά Σφαγεία
Το 2ο PATRAS COCKTAIL MARKET είναι γεγονός!
Το PATRAS COCKTAIL MARKET μετά την sold out επιτυχία του το 2025 μεγαλώνει και επιστρέφει το διήμερο 09-10 Μαιου μετατρέποντας τα πλήρως ανακαινισμένα Παλαιά Σφαγεία Πατρών σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές cocktail, street food, Dj sets & δυο μεγάλες συναυλίες με την Νεφέλη Φασούλη & τους Χατζηφραγκέτα.
Είσοδος: 8€
*η είσοδος περιλαμβάνει 1 cocktail επιλογής για ενήλικους.
Πρόγραμμα συναυλιών
Σάββατο 09 Μαίου
Νεφέλη Φασούλη
Κυριακή 10 Μαίου
Χατζηφραγκέτα
Προπώληση εισιτηρίων:
📍 Flash live – Ρήγα Φεραίου 39
📍 Το Θρανίο – Κιλκίς 37
📍 Γωνιά του βιβλίου – Αγίου Νικολάου 32
📍 Joe Records – Καραϊσκάκη 134
📍 www.more.com
Πληροφορίες:
2610 223443
