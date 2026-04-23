Patras Cocktail Market 2026 το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου στα Παλαιά Σφαγεία 

Patras Cocktail Market 2026 το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου στα Παλαιά Σφαγεία 
23 Απρ. 2026 14:16
Pelop News

Το 2ο PATRAS COCKTAIL MARKET είναι γεγονός!

Το PATRAS COCKTAIL MARKET μετά την sold out επιτυχία του το 2025 μεγαλώνει και επιστρέφει το διήμερο 09-10 Μαιου μετατρέποντας τα πλήρως ανακαινισμένα Παλαιά Σφαγεία Πατρών σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές cocktail, street food, Dj sets & δυο μεγάλες συναυλίες με την Νεφέλη Φασούλη & τους Χατζηφραγκέτα.

Είσοδος: 8€
*η είσοδος περιλαμβάνει 1 cocktail επιλογής για ενήλικους.

Πρόγραμμα συναυλιών

Σάββατο 09 Μαίου
Νεφέλη Φασούλη

Κυριακή 10 Μαίου
Χατζηφραγκέτα 

Patras Cocktail Market 2026 το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου στα Παλαιά Σφαγεία 

Προπώληση εισιτηρίων:
📍 Flash live – Ρήγα Φεραίου 39
📍 Το Θρανίο – Κιλκίς 37
📍 Γωνιά του βιβλίου – Αγίου Νικολάου 32
📍 Joe Records – Καραϊσκάκη 134
📍 www.more.com

Πληροφορίες:
2610 223443

Patras Cocktail Market 2026 το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου στα Παλαιά Σφαγεία 

