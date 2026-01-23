Patras Half Marathon: Το πρόγραμμα και οι ομιλητές της ημερίδας προετοιμασίας

Το πλήρες πρόγραμμα και του ομιλητές της ενημερωτικής ημερίδας προετοιμασίας των δρομέων που θα πραγματοποηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events (18.30), γνωστοποίησε η οργανωτική επιτροπή του Διεθνή Ημιμαραθωνίου Πάτρας σε συνεργασία με το Runner Magazine

Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στις οκτώ τελευταίες εβδομάδες πριν τον αγώνα και στοχεύει να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές και εφαρμόσιμες κατευθύνσεις για τη σωστή οργάνωση του προπονητικού τους πλάνου.

Οι θεματικές εισηγήσεις έχουν ως εξής:

«Σχεδιάζοντας το προπονητικό πρόγραμμα που θα σε οδηγήσει στο νέο σου ατομικό ρεκόρ», Βασίλης Παπαϊωάννου, γυμναστής & προπονητής αντοχής (MSc.), αρχισυντάκτης Runner Magazine, πρώην πρωταθλητής Ελλάδας στα 1500μ.

«Διατροφή & αποκατάσταση στην προετοιμασία», Νίκος Πολιάς, προπονητής Επιπέδου Α, εκδότης Runner Magazine, πολυνίκης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου.

«Ενδυνάμωση δρομέων: γιατί είναι απαραίτητη και πώς εντάσσεται στο προπονητικό πλάνο», Ηρώ Κόττικα, κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος.

Γιάννης Σεφερλής, γυμναστής – φυσικοθεραπευτής, υπεύθυνος του κέντρου άσκησης και αποκατάστασης F-Place.

Τον συντονισμό της ημερίδας έχει ο Νίκος Πολιάς, τεχνικός διευθυντής του Patras Half Marathon.

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο σε δρομείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αγώνα δρόμου όσο και σε πιο έμπειρους αθλητές που στοχεύουν στη βελτίωση της επίδοσής τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, απαιτείται δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/HKwxbAXtAwFGM4Ex8

Η ημερίδα διοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και τον ΑΟ «ΠΕΛΟΨ» Πατρών και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείας Πελοποννήσου, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (ΣΜΑΧ) «Φειδιππίδης» και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας.

Χορηγός Φιλοξενίας: My Way Hotel & Events

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, δήλωσε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/HKwxbAXtAwFGM4Ex8

Δείτε στο site αναλυτικά τις πληροφορίες της ημερίδας: https://patrashalfmarathon.gr/imerida-2026/

Αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στον αγώνα της επιλογής σου, εκμεταλλεύσου την περίοδο early bird όσο διαρκεί και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου: https://patrashalfmarathon.gr/eggrafi-agones/

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



