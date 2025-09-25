Πατρικό και δημογραφικό

Στην Ελλάδα, η ηλικία αποχώρησης των νέων από το πατρικό σπίτι αυξάνεται διαρκώς, φτάνοντας το 2024 στα 30,7 έτη -από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Οι λόγοι έχουν αλλάξει με τα χρόνια: από τις οικογενειακές νοοτροπίες του παρελθόντος, στην ανεργία της κρίσης και, σήμερα, στη στεγαστική κρίση.

Τα ενοίκια ανεβαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς από τους μισθούς, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση.

Η κατάσταση αυτή καθυστερεί τη δημιουργία ανεξάρτητης ζωής και οικογένειας.

Οι νέοι χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση, γιατί μόνο έτσι η Ελλάδα θα μπορέσει να δώσει λύση στο οξύ δημογραφικό της πρόβλημα.