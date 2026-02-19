Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται απόψε η Πάτρα, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να ανεβαίνει στη σκηνή με full band για ένα live εμπνευσμένο από το κλίμα της γιορτής. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
19 Φεβ. 2026 11:54
Pelop News

Καρναβαλικό μουσικό event με έντονη σκηνική ενέργεια φιλοξενεί απόψε η Πάτρα, καθώς η Χρυσηίδα Γκαγκούτη εμφανίζεται στο Royal Patras, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, παρουσιάζοντας ένα live προσαρμοσμένο στο εορταστικό κλίμα των ημερών.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00, στον χώρο του Royal Patras (Ακτή Δυμαίων 51). Η καλλιτέχνιδα θα εμφανιστεί με πλήρη μπάντα, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική, performance και έντονα καρναβαλικά στοιχεία.

Η διοργάνωση προτείνει και θεματικό dress code με καρναβαλική διάθεση, ενθαρρύνοντας το κοινό να επιλέξει ευφάνταστες ή ανατρεπτικές εμφανίσεις, σε ένα event που φιλοδοξεί να λειτουργήσει περισσότερο ως γιορτινή εμπειρία παρά ως μια συμβατική συναυλία.

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com και από συνεργαζόμενα σημεία προπώλησης, με τιμή εισόδου στα 15 ευρώ.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων που συνοδεύουν το Πατρινό Καρναβάλι, ενισχύοντας τη νυχτερινή ζωή της πόλης και προσφέροντας επιπλέον επιλογές διασκέδασης σε κατοίκους και επισκέπτες.

