Πατρινό Καρναβάλι – Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ

Μετά τις πρόσφατες αμοιβαίες επισκέψεις Πάτρας και Πουτινιάνο, τα δύο ιστορικά Καρναβάλια της Ευρώπης προχωρούν σε στενή συνεργασία, ανοίγοντας δρόμο για κοινές δράσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές και πιθανή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ
01 Δεκ. 2025 13:39
Pelop News

Την Πάτρα επισκέφτηκε την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου τετραμελής αντιπροσωπεία του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Καρναβαλιού του Πουτινιάνο Danilo Davesta, ως προσκεκλημένη της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο Πουτινιάνο (12-15 Νοεμβρίου) και σφράγισε την συνεργασία δυο εκ των μεγαλύτερων Καρναβαλιών της Ευρώπης, ενταγμένη στην προσπάθεια της διεθνούς προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού αλλά και την ανάπτυξη στενών σχέσεών του με σημαντικά Καρναβάλια του εξωτερικού.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου το απόγευμα η τετραμελής αντιπροσωπεία του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της Κωνσταντίνου Δραγώτη, του μέλους του Δ.Σ. της επιχείρησης Δημήτρη Δημησιάνου, του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Πατρέων, Σπύρου Κρότση και του νομικού σύμβουλου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου επισκέφτηκε το Δημαρχείο Πατρών όπου συναντήθηκε σε πολύ θερμό και γόνιμο κλίμα με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος, έγινε ενημέρωση από τους επισκέπτες για το Καρναβάλι του Πουτινιάνο και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες για μελλοντικές συνεργασίες, πολιτιστικές ανταλλαγές και τρόπους σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα στα δυο Καρναβάλια, ενώ έγινε και ανταλλαγή δώρων.

Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου το πρωί η αντιπροσωπεία του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο επισκέφτηκε το χώρο του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων στο Πετρωτό όπου ξεναγήθηκε διεξοδικά από τους καλλιτέχνες-δημιουργούς των καρναβαλικών κατασκευών για τον τρόπο και τη διαδικασία παρασκευής των αρμάτων και την ιδιαίτερη τεχνοτροπία που έχει καταστήσει το Καρναβαλικό Εργαστήρι μοναδικό στο είδος του. Οι επισκέπτες εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο δημιουργίας και τα υλικά των αρμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού (φελιζόλ κλπ) ο οποίος διαφέρει από τον τρόπο κατασκευής των αρμάτων του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο (τεχνική του χαρτιού, παπιέ μασέ) που οι υπερμεγέθεις διαστάσεις τους κυριαρχούν στο μακροβιότερο Καρναβάλι της Ευρώπης του οποίου η πρώτη πομπή πραγματοποιήθηκε το 1394.

Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ

Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση της ιταλικής αντιπροσωπείας στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss.

Αργότερα πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, στα Παλαιά Σφαγεία ευρεία σύσκεψη της ιταλικής αντιπροσωπείας με εκπρόσωπους της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας όπου συζητήθηκαν σε πρακτική βάση τρόποι συνεργασίας των δύο Καρναβαλιών στο μέλλον αλλά και η δυνατότητα υποβολής κοινής πρότασης του Πατρινού Καρναβαλιού, του Καρναβαλιού του Πουτινιάνο και άλλων Καρναβαλιών της Μεσογείου και της Ευρώπης για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ

Οι δυο εκατέρωθεν επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε Πουτινιάνο και Πάτρα έφεραν πολύ κοντά τα δυο κορυφαία Καρναβάλια της Ευρώπης, το παλαιότερο Καρναβάλι της Ευρώπης και το Καρναβάλι της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων στην κορύφωσή του θέτοντας τις πρώτες στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη στενών και δημιουργικών σχέσεων που όπως και οι δυο πλευρές δήλωσαν σε όλους τους τόνους, θέλουν να φέρουν σύντομα καρπούς.

Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι - Πουτινιάνο: Στενή συνεργασία των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών καρναβαλιών μετά τις αμοιβαίες επισκέψεις ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
14:26 Reuters: Πρόβλημα ποιότητας στην Airbus θέτει σε κίνδυνο τον φιλόδοξο στόχο παραδόσεων για το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ