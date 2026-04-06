Πατρών-Κορίνθου: Τροχαίο στη σήραγγα Παναγοπούλας

Πριν λίγο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, στην Ολυμπία Οδό, στη σήραγγα Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν –υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– όχημα εξετράπη της πορείας του εντός του τούνελ.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία επέστρεφαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου εργάζονται.

Στο σημείο έχουν σχηματιστεί ουρές, καθώς η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα έχει διακοπεί προσωρινά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



