Παυλόπουλος: Οι δύο προϋποθέσεις… – Οι γερμανικές αποζημιώσεις και η ιταλική απόφαση

Με το κύρος του και την επιστημονική του πληρότητα ως συνταγματολόγος, ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος χαρακτηρίζει σημαντική την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Ιταλικού Δικαστηρίου, με την οποία δικαιώνονται οι συγγενείς των θυμάτων της Γερμανικής θηριωδίας. Μια απόφαση που εξεδόθη τη Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου κατόπιν προσφυγής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για λογαριασμό των συγγενών των θυμάτων του Διστόμου κατά των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

Οπως ανέλυσε η «Π» σε εκτενέστατο ρεπορτάζ της στο φύλλο της περασμένης Παρασκευής, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας απέρριψε αίτηση αναίρεσης της γερμανικής πλευράς και αποδέχθηκε την εκτέλεση αποφάσεων στην Ιταλία που δικαιώνουν τα θύματα της σφαγής του Διστόμου.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, δημιουργείται προηγούμενο και για άλλες μαρτυρικές πόλεις, όπως τα Καλάβρυτα, ο Κάνδανος, ο Χορτιάτης και ανοίγει η νομική οδός για τους συγγενείς των θυμάτων να διεκδικήσουν αποζημιώσεις μέσω των ιταλικών δικαστηρίων, δεσμεύοντας γερμανικά περιουσιακά στοιχεία στην Ιταλία.

Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία

Ο ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ερωτηθείς από την «Π» ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος πέραν του χαρακτηρισμού ότι πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, υπογράμμισε εμφατικά ότι «αυτή η απόφαση έχει στέρεη νομική υπόσταση και δικαιώνεται ένας πολύχρονος αγώνας που βασίζεται στην βεβαιότητα ότι είναι ηθικά και νομικά ενεργές οι διεκδικήσεις και αξιώσεις της Ελλάδας από τη Γερμανία».

ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ

Παράλληλα, ο κ. Παυλόπουλος έκανε την εξής επισήμανση, την οποία και αιτιολόγησε:

«Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας δεν είναι, βέβαια, άμεσα εκτελεστή για δύο μείζονες λόγους. Κατά πρώτον, διότι αναμένεται να την προσβάλει η Γερμανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που προφανέστατα είναι άκρως πιθανό, αλλά κι αυτό να μη συμβεί, απαιτείται να ανάψει το πράσινο φως εκτέλεσης της απόφασης η ιταλική Πολιτεία».

ΒΑΡΥ ΟΠΛΟ

Η σαφής υπογράμμιση του κ. Παυλόπουλου σημαίνει ότι είναι μεν δύσκολα τα επόμενα νομικά βήματα, ωστόσο η δικαίωση του μαρτυρικού Διστόμου αναπτερώνει τις ελπίδες για διεκδίκηση των Γερμανικών αποζημιώσεων, του κατοχικού δανείου και των θησαυρών μας, με ένα πρόσθετο πλέον, βαρύ όπλο στο «οπλοστάσιό» μας, όπως είναι η ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Ιταλικού Δικαστηρίου.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ

Φυσικά, ως αυτονόητη προϋπόθεση προβάλλει η αλλαγή στάσης της ελληνικής Πολιτείας, η οποία διαχρονικά αντιμετωπίζει το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων σαν ενοχλητική εγγραφή παρελθοντολογικών χρήσεων μιας… πτωχευμένης επιχείρησης που καλύτερα είναι να ξεχαστεί.

«Η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της γείτονος ανατρέπει δεκαετίας νομικών αδιεξόδων», όπως παρατήρησε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και δείχνει ότι όταν πρόκειται να αποδοθεί το δίκαιο για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η Δικαιοσύνη δεν έχει ημερομηνία λήξης.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα ενταθούν οι πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να καταστρωθεί και να εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με νομικό περιεχόμενο και σε συντονισμό με άλλες χώρες που κι αυτές δεν έχουν αποζημιωθεί από τους Γερμανούς.

