Πελετίδης για Ρωμαϊκό Ωδείο: Περιμένουμε απάντηση για την παραχώρηση χρήσης

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με νέα επιστολή του προς την Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση, την οποία κοινοποιεί στην Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα, επανέρχεται στο θέμα της παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου για τις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, αναφέρει:

«Κυρία Κουμούση,

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε, καθώς δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση, αναφορικά με το σχετικό αίτημα προσωρινής παραχώρηση της χρήσης του Ρωμαϊκού Ωδείου τους θερινούς μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, για τις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας μετά τη γνωστοποίηση από την υπηρεσία σας, για την επαναλειτουργία του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών το 2026.

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, επιθυμούμε μία συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα συζητηθούν οι όροι παραχώρησης και λειτουργίας του Ωδείου».

