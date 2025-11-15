Πέμη Ζούνη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι κατεστραμμένος και διαλυμένος – Πληρώνει και θα πληρώνει το τίμημα»

Η Πέμη Ζούνη μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για το #metoo, τον Πέτρο Φιλιππίδη, αλλά και τη διαχρονική κατάχρηση εξουσίας στον χώρο του θεάτρου, επιμένοντας πως το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, απλώς τώρα ήρθε η ώρα να ειπωθεί δυνατά.

15 Νοέ. 2025 22:40
Η Πέμη Ζούνη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, στάθηκε με ψυχραιμία και ωριμότητα απέναντι στα γεγονότα που συγκλόνισαν τον χώρο του θεάτρου τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για το κίνημα #metoo, για τις συμπεριφορές εξουσίας που γνώρισε στα 43 χρόνια καριέρας της, αλλά και για τους κατηγορούμενους ηθοποιούς, ξεχωρίζοντας τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Εξηγώ στους μαθητές μου ότι πάντα υπάρχει η τάση κατάχρησης εξουσίας. Το έζησα 43 χρόνια», είπε η γνωστή ηθοποιός, διευκρινίζοντας ότι η ίδια δεν βίωσε παρενοχλήσεις στον χώρο, αλλά είχε επίγνωση του τι συνέβαινε γύρω της.

«Ήξερα ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους ήταν πιο αναιδής, ότι ο άλλος τη “μπαίνει” στις γυναίκες, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχουν κάνει όλα αυτά που τους καταλογίζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη ειδικά στον Πέτρο Φιλιππίδη, η Ζούνη ήταν ξεκάθαρη: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι κατεστραμμένος και διαλυμένος. Πληρώνει και θα πληρώνει το τίμημα».

Παρά τη σκληρή διατύπωση, ο λόγος της είχε κάτι ανθρώπινο – μια θλίψη για το πώς ένας χώρος δημιουργίας μετατράπηκε σε πεδίο εξουσίας και φόβου.

«Σωματική επίθεση που τη σταμάτησα υπέστην, αλλά εκτός χώρου. Ήξερα σε ποιους κύκλους πήγαινα», πρόσθεσε, δείχνοντας πως η επίγνωση και τα όρια παραμένουν ασπίδα.

Η Πέμη Ζούνη, με λόγια μετρημένα και ουσιαστικά, περιέγραψε την πτώση ενός συστήματος συμπεριφορών που άντεχε για δεκαετίες, χωρίς να αποστασιοποιείται από την ευθύνη του θεατρικού κόσμου.

«Η εξουσία είναι πάντα γοητευτική, αλλά και επικίνδυνη – φλερτάρει με την κατάχρηση. Το θέμα είναι ποιος αντέχει να μην γλιστρήσει», κατέληξε με νόημα.


