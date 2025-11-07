Πάτρα: Ποια ήταν η Τέτη Τζαμαλούκα, το μεσημέρι το τελευταίο αντίο

«Την καθάρισε» μέσα σε λίγους μήνες ο καρκίνος την Τέτη Τζαμαλούκα. Τη χτύπησε ύπουλα, «κάτω απ’ τη μέση». Στο πάγκρεας… Το καλοκαίρι το ‘μαθε το μαντάτο η Τέτη. Ηξερε απ’ την πρώτη στιγμή πως η μάχη θα ‘ταν άνιση, αλλά επειδή ήταν αγωνίστρια σ’ ό,τι κι αν έκανε μέχρι τότε στη ζωή της, επαγγελματικά και προσωπικά, ξεκίνησε να δίνει τη μάχη κι όσο άντεχε…