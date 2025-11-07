Πάτρα: Ποια ήταν η Τέτη Τζαμαλούκα, το μεσημέρι το τελευταίο αντίο
Εφυγε τόσο νωρίς και τόσο γρήγορα…
«Την καθάρισε» μέσα σε λίγους μήνες ο καρκίνος την Τέτη Τζαμαλούκα. Τη χτύπησε ύπουλα, «κάτω απ’ τη μέση». Στο πάγκρεας… Το καλοκαίρι το ‘μαθε το μαντάτο η Τέτη. Ηξερε απ’ την πρώτη στιγμή πως η μάχη θα ‘ταν άνιση, αλλά επειδή ήταν αγωνίστρια σ’ ό,τι κι αν έκανε μέχρι τότε στη ζωή της, επαγγελματικά και προσωπικά, ξεκίνησε να δίνει τη μάχη κι όσο άντεχε…
Οι κολλητές της και οι κολλητοί της, οι στενοί συγγενείς της, έλεγαν χθες πως ποτέ δεν την είδαν να σκύβει το κεφάλι και να τα παρατάει…
Πριν από δύο εβδομάδες περίπου, η κατάστασή της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία. Τις τελευταίες δέκα μέρες νοσηλεύτηκε στο ΠΓΝΠ στο Ρίο και ειδικά την τελευταία εβδομάδα ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Ωσπου χθες το πρωί «έφυγε». Στα 61 της χρόνια. Βυθίζοντας σε απέραντο πένθος τον μονάκριβο γιο της, τον Βασίλη, τον αδελφό της, Θόδωρο, τον δικηγορικό κόσμο στην Πάτρα, αλλά και το πλήθος φίλων της από κάθε μετερίζι. Ηταν πολύ κοινωνική η Τέτη Τζαμαλούκα, τη ζούσε τη ζωή της, τη χαιρόταν, γι’ αυτό και είχε παντού τόσα αγαπημένα πρόσωπα γύρω της…
Η Τέτη (Παναγιώτα) Τζαμαλούκα ήταν απ’ τα πιο ζωντανά και επίλεκτα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Οχι μόνο λόγω της εξαιρετικής επαγγελματικής καριέρας της και της συμμετοχής της στο ΔΣ του Συλλόγου, αλλά και για τον κρυστάλλινο και ντόμπρο χαρακτήρα της.
Ανθρωπος έξω καρδιά. Το βίωναν πιο πολύ οι φίλοι της που τη ζούσαν εκτός δουλειάς: σε εκδρομές, σε πάρτι, σε εκδηλώσεις.
Καταπληκτική συνάδελφος. Εχουν να το λένε όσοι συνάδελφοι τη ζούσαν στα δικαστήρια και στα δικηγορικά γραφεία.
Οι πιο εγκάρδιοι φίλοι της από τον χώρο, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Χρήστος Λαδάς, η Αμαλία Ασπιώτη.
Δύο φορές υποψήφια για βουλευτής Αχαΐας
Το 2015 και το 2019 κατέβηκε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ στην Αχαΐα. Το 2019 κατέβηκε υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση.
Είχε διατελέσει και μέλος του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας, επί προεδρίας Ν. Χρυσοβιτσάνου. Επιστήθια φίλη και φανατική οπαδός του Κώστα Πελετίδη.
Το 2023 είχε υπογράψει μαζί με αρκετούς ακόμα δικηγόρους της Πάτρας κοινό κάλεσμα για ψήφισμα του ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές.
Με τον αδελφό της τον Θόδωρο, επίσης δικηγόρο, ήταν πολύ δεμένη, εκτός απ’ τις «στιγμές» που η κουβέντα ερχόταν στα πολιτικά και «αρπαζόντουσαν»…
Το γιο της, τον Βασίλη, που στα 23 του σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τον είχε σαν εικόνισμα στο μυαλό και την καρδιά της… Γι’ αυτό και του ‘δωσε το όνομα του αγαπημένου πατέρα της, επίσης δικηγόρου.
Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο «αντίο»
Παρότι και οι συγγενείς της και οι φίλοι και οι συνάδελφοι ήξεραν πως το φινάλε πλησίαζε, η χθεσινή είδηση έπεσε σαν κεραυνός στον νομικό κόσμο της Πάτρας, της Αχαΐας.
Δεν πρόλαβαν να κηδέψουν τον Σπύρο Σορβατζιώτη, ήρθε και δεύτερο θανατικό.
Η κηδεία της Τέτης θα γίνει σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι από τον νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα. Και η ταφή της στο κοιμητήριο της Παναγίας Αλεξιώτισσας.
* Συλλυπητήριες ανακοινώσεις και ψηφίσματα εξέδωσαν το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ, η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων Πάτρας.
* Προσωπική επιστολή απέστειλε και ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης: «Αποχαιρετώ με θλίψη μια φίλη και συναγωνίστρια, μια δυναμική γυναίκα, μάχιμη δικηγόρο, αλλά και συνοδοιπόρο στους αγώνες, αφού μας έδεναν, εκτός από τη φιλία, και τα ίδια ιδανικά. Εκφράζω τα από καρδιάς συλλυπητήριά μου στον γιο της Βασίλη και στον αδελφό της Θεόδωρο Τζαμαλούκα».
