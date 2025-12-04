Περιφέρεια: Συνάντηση εργασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας

Σκοπός της συνάντησης η ανάπτυξη ενός ολιστικού περιφερειακού προγράμματος για την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας.

Περιφέρεια: Συνάντηση εργασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας
04 Δεκ. 2025 18:41
Pelop News

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/12/ 2025, μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου και της Περιφερειακής Επόπτριας Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Δρ. Αθανασίας Μπαλωμένου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη ενός ολιστικού περιφερειακού προγράμματος για την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας.

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και ταχύτερα αυξανόμενα προβλήματα δημόσιας υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία καταγράφουν τη Δυτική Ελλάδα-συγκριτικά με την Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά-με το υψηλότερο ποσοστό παιδιών με υπερβάλλον σωματικό βάρος, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσου, τεκμηριωμένου και συντονισμένου σχεδιασμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα συνενώνει όλους τους επαγγελματίες και φορείς – από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής μέριμνας και της τοπικής αυτοδιοίκησης – με στόχο την υποστήριξη των παιδιών από τη γέννηση έως την εφηβεία.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, σημείωσε: «Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη και συλλογική. Η σημερινή συνάντησή μας επέτρεψε να εξετάσουμε σε βάθος τις δυνατότητες διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου, πρακτικού και εφαρμόσιμου προγράμματος, βασισμένου στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος μας είναι τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας να μεγαλώνουν υγιή, δραστήρια και με ίσες ευκαιρίες. Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια πολιτική – είναι επένδυση στο μέλλον των οικογενειών και της κοινωνίας μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς στην «Π» για το νέο του βιβλίο: Ατελέσφορος εκσυγχρονισμός
18:54 Κατσανιώτης για Πατρών Πύργου και το «στοίχημα» του έργου για τη διαχείριση νερού ΦΩΤΟ
18:54 Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
18:50 Οι 3 νεαροί του ΝΟΠ που κλήθηκαν
18:47 Αττική: Αναστέλλεται η 24ωρη παράταση της απεργίας των ταξί, αύριο θα κυκλοφορήσουν κανονικά
18:44 Σημαντικές διακρίσεις για τα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
18:41 Περιφέρεια: Συνάντηση εργασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας
18:41 Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο
18:37 Στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων το Σωματείο Συνταξιούχων ΕΦΚΑ
18:32 Αίγιο: Την Παρασκευή δωροέκθεση για το «Χαμόγελο του Παιδιου» από το 4ο Γυμνάσιο
18:26 Το αεροσκάφος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε στόχος τεσσάρων στρατιωτικών drones
18:22 Λακωνία – Κακοκαιρία «Byron»: Oρμητικά νερά «κατάπιαν» ΙΧ, απεγκλωβισμός πολιτών με βάρκες ΒΙΝΤΕΟ
18:17 ΕΟΔΥ: Τέσσερις νέοι θάνατοι από Covid και 131 εισαγωγές σε μία εβδομάδα
18:10 Ζούγκλα: Επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου 15 άτομα, του έσπασαν τα πλευρά και τον άφησαν γυμνό!
18:02 «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Νέες επιδοτήσεις σε δικαιούχους του προγράμματος
18:02 Αγρότης δώρισε στην κόρη του κάθισμα Ferrari, το τοποθέτησε μπροστά στο τρακτέρ της
18:00 Πάτρα – Δικηγορικός Σύλλογος: Το παρασκήνιο των εκλογών της Κυριακής
17:58 Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
17:50 Ο Μαγειρίας αποκαλύψε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρήκε τα λεφτά για τη Ferrari
17:36 ΒΙΝΤΕΟ η Αττική «χτυπιέται» από την κακοκαιρία «Byron», έκλεισαν δρόμοι, πώς και που θα κινηθεί τις επόμενες ώρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ