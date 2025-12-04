Περιφέρεια: Συνάντηση εργασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/12/ 2025, μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου και της Περιφερειακής Επόπτριας Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Δρ. Αθανασίας Μπαλωμένου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη ενός ολιστικού περιφερειακού προγράμματος για την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας.

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και ταχύτερα αυξανόμενα προβλήματα δημόσιας υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία καταγράφουν τη Δυτική Ελλάδα-συγκριτικά με την Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά-με το υψηλότερο ποσοστό παιδιών με υπερβάλλον σωματικό βάρος, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσου, τεκμηριωμένου και συντονισμένου σχεδιασμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα συνενώνει όλους τους επαγγελματίες και φορείς – από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής μέριμνας και της τοπικής αυτοδιοίκησης – με στόχο την υποστήριξη των παιδιών από τη γέννηση έως την εφηβεία.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, σημείωσε: «Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη και συλλογική. Η σημερινή συνάντησή μας επέτρεψε να εξετάσουμε σε βάθος τις δυνατότητες διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου, πρακτικού και εφαρμόσιμου προγράμματος, βασισμένου στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος μας είναι τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας να μεγαλώνουν υγιή, δραστήρια και με ίσες ευκαιρίες. Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια πολιτική – είναι επένδυση στο μέλλον των οικογενειών και της κοινωνίας μας».

