Περιστέρι: Ένοπλος άνοιξε πυρ δίπλα σε παιδιά στο γήπεδο της Χρυσούπολης – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο δημοτικό γήπεδο Χρυσούπολης στο Περιστέρι, όταν άγνωστος άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα μπροστά σε ανήλικους. Στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

04 Απρ. 2026 10:48
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Περιστέρι, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο σε παιδιά που βρίσκονταν στο δημοτικό γήπεδο της Χρυσούπολης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας άνδρας εμφανίστηκε στον χώρο, έβγαλε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονταν ανήλικοι.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πριν ανοίξει πυρ, ο άνδρας πλησίασε τα παιδιά και τους ζήτησε να τον τραβήξουν βίντεο με τα κινητά τους. Αμέσως μετά ακολούθησαν οι πυροβολισμοί, με τα παιδιά να τρέχουν έντρομα για να απομακρυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου μεταξύ 19:30 και 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες των 9 χιλιοστών και ξεκίνησαν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το αν το όπλο έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη υπόθεση.

Το συμβάν ερευνάται ως εξαιρετικά σοβαρό, όχι μόνο λόγω της χρήσης όπλου σε δημόσιο χώρο, αλλά και επειδή οι πυροβολισμοί έγιναν μπροστά σε ανήλικους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, όμως η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή και έχει θέσει σε συναγερμό την ΕΛ.ΑΣ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
