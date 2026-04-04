Περιστέρι: Ένοπλος άνοιξε πυρ δίπλα σε παιδιά στο γήπεδο της Χρυσούπολης – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Περιστέρι, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο σε παιδιά που βρίσκονταν στο δημοτικό γήπεδο της Χρυσούπολης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας άνδρας εμφανίστηκε στον χώρο, έβγαλε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονταν ανήλικοι.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πριν ανοίξει πυρ, ο άνδρας πλησίασε τα παιδιά και τους ζήτησε να τον τραβήξουν βίντεο με τα κινητά τους. Αμέσως μετά ακολούθησαν οι πυροβολισμοί, με τα παιδιά να τρέχουν έντρομα για να απομακρυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου μεταξύ 19:30 και 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες των 9 χιλιοστών και ξεκίνησαν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το αν το όπλο έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη υπόθεση.

Το συμβάν ερευνάται ως εξαιρετικά σοβαρό, όχι μόνο λόγω της χρήσης όπλου σε δημόσιο χώρο, αλλά και επειδή οι πυροβολισμοί έγιναν μπροστά σε ανήλικους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, όμως η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή και έχει θέσει σε συναγερμό την ΕΛ.ΑΣ.

