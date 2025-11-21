Περιστέρι: «Θέλω δικαίωση για την κόρη μου» – Καταγγελίες πατέρα για αδιαφορία της αστυνομίας μετά τον ξυλοδαρμό

Ο πατέρας της 13χρονης που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο Περιστέρι καταγγέλλει αδράνεια των αρχών και ζητά άμεση δικαίωση. Όπως αναφέρει, η κόρη του δέχθηκε επίθεση από συνομήλικες, χωρίς να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από την αστυνομία.

Περιστέρι: «Θέλω δικαίωση για την κόρη μου» - Καταγγελίες πατέρα για αδιαφορία της αστυνομίας μετά τον ξυλοδαρμό Φωτογραφία αρχείου
21 Νοέ. 2025 11:18
Pelop News

Αντιμέτωπη με τον φόβο και την αβεβαιότητα βρέθηκε μια 13χρονη στο Περιστέρι, όταν δέχθηκε επίθεση από συνομήλικες σε ραντεβού που είχε κλειστεί για να παραλάβει μια φόρμα. Ο πατέρας της καταγγέλλει ότι, παρά τη μήνυση που κατατέθηκε, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη ούτε διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ζητώντας από τις αρχές να πράξουν τα αυτονόητα για να νιώσει η κόρη του προστατευμένη.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε πώς εξελίχθηκε το περιστατικό. Όπως είπε, τα κορίτσια κανόνισαν ραντεβού με την κόρη του με αφορμή μια φόρμα που εκείνη είχε ζητήσει. «Την τράβηξαν στην άκρη και εμφανίστηκε μία τρίτη», αναφέρει. Η 13χρονη γύρισε αναστατωμένη στο σπίτι, όμως αρχικά η μητέρα της δεν πίστεψε ότι κάτι τόσο σοβαρό είχε συμβεί. Το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε το περιστατικό σε φίλη της, η οποία ενημέρωσε τη μητέρα της, και τελικά το θέμα έφτασε στους γονείς της ανήλικης.

Παρά την καταγγελία, όπως λέει ο πατέρας, ούτε η αστυνομία έδειξε την απαιτούμενη προσοχή ούτε διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση. «Κάναμε μήνυση κατ’ αγνώστου την επόμενη μέρα, δεν έχει συλληφθεί κανείς. Οτιδήποτε έχει η αστυνομία, το βρήκαμε εμείς. Το παλεύουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το εάν οι γονείς των άλλων κοριτσιών επικοινώνησαν με την οικογένεια, απάντησε πως υπήρξε επαφή, αλλά όχι για λόγους συγγνώμης. «Επικοινώνησαν με τη μητέρα της κόρης μου, αλλά περισσότερο για να βοηθήσουν να “λυθεί” το θέμα και να μην έχουν επιπτώσεις τα παιδιά τους. Δεν θεωρώ ότι βλέπουν ότι έχουν κάνει λάθος. Αν το βλέπανε, θα ζητούσαν συγγνώμη», τονίζει.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των ανηλίκων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις από τις αρχές.


