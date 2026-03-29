«Πέταξαν» στα ημιτελικά οι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Οι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν με 22-12 και τον Νηρέα Γέρακα και πανηγύρισαν μια ακόμη πρόκριση σε ημιτελικά Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο! Εξαιρετική πραγματικά η δουλειά του προπονητή μας Θανάση Κοντάκου και του συνεργάτη του Παναγιώτη Ορφανού, μεγάλο το ταλέντο που κουβαλάνε τα παιδιά της ΝΕΠ! Τα 8λεπτα: 6-2, 6-4, 5-4, 5-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 3, Καρλέτσης 2, Σακαρέλης 1, Θεριάκης 1, Καλύβας 4, Γαλάνης 5, Γιαουπάι 2, Παπαναγιώτου 4.

Χθες οι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν τον ΝΟ Ναυπλίου με σκορ 18-13. Τα 8λεπτα: 4-4, 6-3, 5-3, 3-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Γιαουπάι 5, Σακαρέλης 2, Θεριάκης 4, Καλύβας 3, Γαλάνης 2.

