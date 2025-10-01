Πέθανε η εμβληματική πρωτευοντολόγος, Τζέιν Γκούντολ

Οι ανακαλύψεις της, όπως τονίζει το ABC, έφεραν επανάσταση στην επιστήμη, ενώ η ίδια ήταν ακούραστη υποστηρίκτρια της προστασίας του περιβάλλοντος

01 Οκτ. 2025 21:50
Μία από τις πλέον δραστήριες πρωτευοντολόγους, η Τζέιν Γκούντολ, που έδειξε πόσο πολύ μοιάζουν με τους ανθρώπους στη συμπεριφορά τους οι χιμπατζήδες, πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Το Ινστιτούτο Jane Goodall ανέφερε ότι η Βρετανίδα επιστήμονας απεβίωσε από φυσικά αίτια ενώ βρισκόταν στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο της περιοδείας ομιλιών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ανακαλύψεις της, όπως τονίζει το ABC, έφεραν επανάσταση στην επιστήμη, ενώ η ίδια ήταν ακούραστη υποστηρίκτρια της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το ενδιαφέρον της είναι τα πρωτεύοντα, μια μεγάλη οικογένεια θηλαστικών που περιλαμβάνει τους γορίλες, τους πιθήκους και τους χιμπατζήδες, αλλά και τους ανθρώπους. Τα είδη αυτά είναι οι πιο κοντινοί συγγενείς μας στο δέντρο της εξέλιξης.

Τον Ιούλιο του 1960 η 26χρονη τότε Γκούντολ άρχισε από την Τανζανία την έρευνά της για τους χιμπατζήδες στην άγρια φύση. Κατά τη διάρκεια της μελέτης της απέδειξε ότι τα πρωτεύοντα θηλαστικά επιδεικνύουν μια σειρά από συμπεριφορές παρόμοιες με αυτές των ανθρώπων, όπως η επικοινωνία, η ανάπτυξη προσωπικότητας και η κατασκευή και χρήση δικών τους εργαλείων.

«Η συμπεριφορά τους, με τις χειρονομίες τους, τα φιλιά, τις αγκαλιές, το κράτημα των χεριών και τα χτυπήματα στην πλάτη» είναι τόσο παρόμοια με την ανθρώπινη, είχε πει. «Μπορούν να είναι βίαιοι και σκληροί και να κάνουν μια μορφή πολέμου, αλλά και να είναι στοργικοί και αλτρουιστές»¬.
