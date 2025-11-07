Πέθανε η μητέρα του Σταμάτη Κραουνάκη, συγκινεί το «αντίο»

Η διαδικτυακή ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη και το συγκινητικό «αντίο» στη μητέρα του.

Πέθανε η μητέρα του Σταμάτη Κραουνάκη, συγκινεί το «αντίο»
07 Νοέ. 2025 10:27
Pelop News

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας μέσω διαδικτύου, επικοινώνησε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία έχει ποζάρει μαζί με τη μητέρα του, την οποία κρατά αγκαλιά και φιλάει και τη συνοδεύει με το εξής κείμενο:

«Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό. Όσοι έχουν ακόμα ανάγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους πολιτικών υποσχέσεων, απολύτως κατανοητό. Αλλά όπως θα παρατηρείτε, η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντούρου ντούρου. Έχουν ξεμείνει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπο***κες, που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους. Και χρησιμοποιούν εδώ το social media ελαφρώς σαν τον απόπατο τους. Δεν σωστό! Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη. Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, σημείωσε μάλιστα, πως την ίδια ημέρα με τη μητέρα του, έφυγε από τη ζωή και ο Νίκος Στεφάνου. Ο σκηνογράφος και εικαστικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μάλιστα, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους στην Ύδρα.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:35 Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ
12:26 Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία
12:21 Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
12:16 Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
12:07 Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές
12:00 Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet
12:00 Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη
11:57 Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή
11:56 «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία
11:49 Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
11:43 Μαθητές ενώνουν τα βήματά τους: Ξεκινά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα σχολεία
11:38 Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ
11:32 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς
11:28 Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
11:27 Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας
11:25 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
11:24 «Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες
11:14 «Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
11:12 Oταν ακούτε «πλήρη εμπιστοσύνη» σε προπονητή, μακριά…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ