Πέθανε ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης – Σημαντική απώλεια για τον εικαστικό και ακαδημαϊκό κόσμο

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της AICA Hellas, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιστορικός της τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με τη μελέτη, τη στήριξη και την ανάδειξη της ελληνικής τέχνης.

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης υπηρέτησε με σταθερότητα, αφοσίωση και συνέπεια το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης, ενώ το ευρύ και πολυσχιδές έργο του αποτελεί πλέον μια σημαντική παρακαταθήκη για το Σωματείο και συνολικά για τον εικαστικό χώρο.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, έφυγε από τη ζωή στις 20 Μαρτίου 2026, στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, σε ηλικία 91 ετών. Είχε γεννηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 1935 και διένυσε μια μακρά διαδρομή με αδιάκοπη προσήλωση στην έρευνα, τη συγγραφή, την επιμέλεια και την προώθηση της τέχνης.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής και της πορείας του, υπηρέτησε με ήθος, πάθος και συνέπεια την ιστορία της ελληνικής τέχνης, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό και επιμελητικό έργο, που θεωρείται πολύτιμο για τον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας. Η προσφορά του δεν περιορίστηκε στη θεωρία ή στη διδασκαλία, αλλά επεκτάθηκε ουσιαστικά και στην ενίσχυση καλλιτεχνών και στη διαρκή υποστήριξη της εικαστικής δημιουργίας.

Δίπλα του, σε ένα ξεχωριστό κοινό βίωμα τέχνης και ζωής, στάθηκε η προαποβιώσασα σύζυγός του, η γλύπτρια Ναυσικά Πάστρα, με την οποία αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερο και ιστορικό ζευγάρι στον χώρο της τέχνης, με κοινή διαδρομή, κοινές ιδέες και ουσιαστική συμβολή στα εικαστικά γράμματα της Ελλάδας.

Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με την επιθυμία του, θα τελεστεί στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα αποχαιρετισμού του Α’ Νεκροταφείου από τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει δεξίωση στον χώρο του κοιμητηρίου.

Για την απώλειά του τοποθετήθηκε και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκανε λόγο για έναν εξέχοντα δάσκαλο και ιστορικό της τέχνης, με πολλαπλό αποτύπωμα στα εικαστικά πράγματα της χώρας. Όπως σημείωσε, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, με σπουδές στη Γαλλία και την Ελλάδα, υπηρέτησε με αφοσίωση το αντικείμενό του τόσο μέσα από την πολύχρονη διδασκαλία του στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ όσο και μέσα από το ερευνητικό και εκδοτικό του έργο.

Η υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι ο εκλιπών υπηρέτησε τη νεοελληνική τέχνη σε πολλαπλά επίπεδα, ως μελετητής, δημιουργός και επιμελητής, ενώ κατείχε σημαντικές θέσεις, μεταξύ άλλων ως εθνικός επίτροπος της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις και ως πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Τέχνης. Όπως ανέφερε, με τη σεμνή αλλά επιβλητική παρουσία του, παρέμεινε αφοσιωμένος και παθιασμένος ιστορικός της τέχνης, συνδυάζοντας με ουσιαστικό τρόπο τη θεωρία με την πράξη και προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην εξωστρέφεια και την ανάδειξη της ελληνικής τέχνης.

