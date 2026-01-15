Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) – Ένας στυλοβάτης της κρητικής μουσικής παράδοσης

Θλίψη προκαλεί στην Κρήτη η απώλεια του Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη), αδελφού του Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κρητική μουσική.

Θλίψη και βαθιά συγκίνηση προκαλεί στην Κρήτη η είδηση του θανάτου του Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννη), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Αδελφός του Νίκος Ξυλούρης και του Ψαραντώνης, γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1943 και ανήκε στη μεγάλη και ιστορική οικογένεια των Ξυλούρηδων, που επί τέσσερις γενιές έχει σφραγίσει την κρητική μουσική παράδοση.

Από πολύ μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών έπιασε για πρώτη φορά μαντολίνο, ενώ σύντομα ακολούθησαν το λαούτο και η λύρα. Μαθητής ακόμη του δημοτικού, ανέπτυξε μια βαθιά, σχεδόν βιωματική σχέση με τα παραδοσιακά όργανα του τόπου του. Στα δώδεκά του χρόνια συνόδευε ήδη τον αδελφό του Νίκο με το λαούτο, ενώ το 1957, σε ηλικία 14 ετών, πραγματοποίησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά μαζί του.

Στα 17 του χρόνια θεωρούνταν ήδη ένας από τους κορυφαίους λαουτιέρηδες της Κρήτης, με τους σημαντικότερους λυράρηδες του νησιού να επιδιώκουν συνεργασία μαζί του. Το λαούτο του συνόδευσε δεκάδες σπουδαίους καλλιτέχνες, ενώ ο ίδιος δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο μουσικό πεδίο. Ασχολήθηκε με τη λύρα, το τραγούδι και τη σύνθεση, δημιουργώντας σύγχρονα κρητικά τραγούδια που ξεχώρισαν για τη φαντασία και την τεχνική τους αρτιότητα.

Με βαθιά γνώση της παράδοσης αλλά και ανοιχτό βλέμμα προς το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, ο Γιάννης Ξυλούρης κατάφερε να συνδυάσει το παλιό με το νέο, διαμορφώνοντας μια προσωπική μουσική πρόταση με γερά θεμέλια. Η καλλιτεχνική του παρουσία υπήρξε έντονη, με συναυλίες και εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κατά τη μακρά μουσική του πορεία συνεργάστηκε, πέρα από τα αδέλφια του, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Κώστας Μουντάκης και ο Βασίλης Σκουλάς, ενώ συμμετείχε σε έναν εντυπωσιακό αριθμό δισκογραφικών εκδόσεων, γεγονός που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο πολυηχογραφημένους λαουτιέρηδες της κρητικής μουσικής.

Ο Γιάννης Ξυλούρης αφήνει πίσω του μια πολύτιμη καλλιτεχνική παρακαταθήκη, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την κρητική μουσική και τις επόμενες γενιές δημιουργών.

