Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης σε ηλικία 86 ετών

Ο Τάσος Ράμσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα. Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του μια μακρά και πολυσχιδή διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές αλλά και με τον χώρο της μεταγλώττισης, όπου επίσης είχε ξεχωριστή παρουσία.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, που γνωστοποίησε δημόσια την απώλεια, μίλησε με λόγια βαθιάς εκτίμησης για τον εκλιπόντα ηθοποιό, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που δούλεψε πολύ και άφησε ουσιαστικό αποτύπωμα στον χώρο. Στην ανάρτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Τάσος Ράμσης ήταν «πραγματικός εργάτης του θεάτρου», με σημαντική συμβολή όχι μόνο στη σκηνή αλλά και σε πολλές ταινίες, σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης. Όπως έγινε επίσης γνωστό, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη μετά το Πάσχα.

Μια διαδρομή με συνέπεια και παρουσία

Ο Τάσος Ράμσης δεν ανήκε στους ηθοποιούς που απλώς πέρασαν από τον χώρο. Ανήκε σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων του θεάτρου που δούλεψαν σταθερά, αθόρυβα και με συνέπεια, χτίζοντας παρουσία σε διαφορετικά πεδία της υποκριτικής. Αυτός είναι και ο λόγος που η απώλειά του αντιμετωπίζεται ως κάτι μεγαλύτερο από μια απλή είδηση θανάτου: αφορά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το επάγγελμα σε βάθος χρόνου και με διάρκεια.

Σύμφωνα με βιογραφικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν με αφορμή τον θάνατό του, ο Τάσος Ράμσης είχε γεννηθεί στη Βέροια το 1940 και είχε σπουδάσει υποκριτική στην Ιταλία. Στη διάρκεια της πορείας του συμμετείχε σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές δουλειές, ενώ άφησε και θεατρικό έργο πίσω του. Η παρουσία του στη μεταγλώττιση υπήρξε επίσης σημαντική, κάτι που υπογράμμισε ιδιαίτερα και ο Σπύρος Μπιμπίλας στον αποχαιρετισμό του.

Η είδηση που προκάλεσε συγκίνηση

Η είδηση της απώλειας προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο, ακριβώς επειδή ο Τάσος Ράμσης ήταν συνδεδεμένος με μια ολόκληρη διαδρομή στην ελληνική υποκριτική. Δεν ήταν μόνο οι συμμετοχές του σε γνωστές δουλειές, αλλά και η εικόνα ενός ανθρώπου που παρέμεινε ενεργός, χρήσιμος και παρών σε διαφορετικές εποχές της καλλιτεχνικής ζωής.

Η αναφορά του Μπιμπίλα ότι ήταν «μια από τις πιο χρήσιμες φωνές» στον χώρο της μεταγλώττισης φωτίζει και μια πλευρά της πορείας του που συχνά μένει στο περιθώριο όταν φεύγουν άνθρωποι του θεάτρου. Όμως ακριβώς αυτές οι λιγότερο προβεβλημένες δουλειές είναι που δείχνουν το πραγματικό εύρος της επαγγελματικής του παρουσίας.

Η κηδεία του

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την οικογένεια μέσω της ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα, η εξόδιος ακολουθία για τον Τάσο Ράμση θα τελεστεί την Τρίτη μετά το Πάσχα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο και την ώρα της κηδείας.

