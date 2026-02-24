Πέθανε ο Σωτήρης Γκαβέζος – Θλίψη στον Ολυμπιακό για τον παλαίμαχο άσο της «θρυλικής» ομάδας

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Σωτήρη Γκαβέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Γκαβέζος φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» από το 1956 έως το 1962, συμβάλλοντας σε μία από τις πιο ένδοξες περιόδους της ομάδας. Ήταν μέλος της ιστορικής ενδεκάδας που επικράτησε της Σάντος του Πελέ το 1961, μια αναμέτρηση που έχει περάσει στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων και μνημονεύεται ακόμη και στον ύμνο του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων τρία πρωταθλήματα που συνδυάστηκαν με κύπελλα (νταμπλ), καθώς και συνολικά πέντε κύπελλα Ελλάδας. Μετά την ενεργό δράση του παρέμεινε κοντά στην ομάδα, συμμετέχοντας και στα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά του και τα συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην ιστορία του συλλόγου. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύνδεσμος Βετεράνων, τιμώντας την προσφορά και την προσωπικότητά του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 11:00 στο κοιμητήριο Καλλιθέας, όπου αναμένεται να παραστούν μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων για να αποχαιρετήσουν έναν από τους παλιούς πρωταγωνιστές της «ερυθρόλευκης» ιστορίας.

