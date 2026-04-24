Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος, βαρύ πένθος στο ελληνικό βόλεϊ

Ήταν στέλεχος του Παναθηναϊκού, με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής τη δεκαετία του 1980. Ακόμη είχε αγωνιστεί σε Ορεστιάδα, Εθνικό Πειραιώς, Ναυπηγεία, Κτησιφώντα, ΟΦΗ, αλλά και την Εθνική Ελλάδας

24 Απρ. 2026 17:51
Βαρύ το πένθος για το ελληνικό βόλεϊ, καθώς στα 74 του χρόνια πέθανε ο Μάκης Μαριάτος, έπειτα από γενναία μάχη που έδωσε με σοβαρά προβλήματα υγείας, Ο εκλιπών αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής τη δεκαετία του 1980. Ακόμη είχε αγωνιστεί σε Ορεστιάδα, Εθνικό Πειραιώς, Ναυπηγεία, Κτησιφώντα, ΟΦΗ, αλλά και την Εθνική Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για να τον αποχαιρετήσει ενώ το ίδιο έκανε και η ΕΟΠΕ. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον χαμό του άλλοτε βολεϊμπολίστα του Συλλόγου Μάκη Μαριάτου.

Ο Σύλλογος αποχαιρετά έναν από τους αθλητές που τίμησε την ένδοξη πράσινη φανέλα το χρονικό διάστημα 1979-1983.

Έζησε μεγάλες στιγμές στον Σύλλογο και έμεινε βαθιά χαραγμένος στη μνήμη των πράσινων φιλάθλων φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 15. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος και της Εθνικής ομάδας ενώ έχει αγωνιστεί ακόμα σε Ορεστιάδα, Εθνικό Πειραιώς, Ναυπηγεία, Κτησιφώντα και ΟΦΗ.

Ο Μαριάτος έφυγε σε ηλικία 74 ετών και η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο (25/4), στον Αγιο Τίτο στο Ηράκλειο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΠΕ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μάκη Μαριάτο, μία εμβληματική μορφή του ελληνικού βόλεϊ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, πάθος και αφοσίωση την ελληνική πετοσφαίριση, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στα γήπεδα και στη μνήμη όσων τον γνώρισαν.

Ο Μάκης Μαριάτος τίμησε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, συμμετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις και προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Υπήρξε από τις σημαντικές μορφές του ελληνικού βόλεϊ, γράφοντας ιστορία και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε πρωτάθλημα και αποτέλεσε μέλος της «χρυσής εποχής» του τμήματος τη δεκαετία του ’80.

Στη μεγάλη του αθλητική διαδρομή αγωνίστηκε ακόμη στην Ορεστιάδα, στον Εθνικό Πειραιώς, στα Ναυπηγεία, στον Κτησιφώντα και στον ΟΦΗ, υπηρετώντας το άθλημα με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αγάπη.

Πέρα από τη σπουδαία αθλητική του πορεία, ο Μάκης Μαριάτος υπήρξε ένας άνθρωπος αγαπητός, σεμνός και ευγενής, που ενέπνεε σεβασμό και κέρδιζε τους πάντες με τον χαρακτήρα του.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στα παιδιά του, Ροδάνθη και Δημήτρη, στους οικείους του και σε όλη την οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Καλό ταξίδι, Μάκη Μαριάτο.
Η προσφορά σου στο ελληνικό βόλεϊ θα μείνει για πάντα ζωντανή.

