Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος στα 98 του χρόνια – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του

Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο παρουσίας στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο και στη συγγραφή. Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, μέσα από ανάρτηση της κόρης του, Μαργαρίτας Μυτιληναίου, η οποία τον αποχαιρέτησε δημόσια με λόγια βαθιά προσωπικά και φορτισμένα.

Στο μήνυμά της, η κόρη του μίλησε για έναν άνθρωπο που έφυγε «πλήρης ημερών», χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη, έναν άνθρωπο που, όπως έγραψε, πάλεψε σε όλη του τη ζωή για όσα θεωρούσε έντιμα, δίκαια και δημοκρατικά. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε στους αγώνες, στις αγωνίες, στις εξορίες, στις οικονομικές δυσκολίες και στις πολιτικές απογοητεύσεις που σημάδεψαν τη διαδρομή του, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο ίδιος τα αντιμετώπισε και τα ξεπέρασε, αφήνοντας πίσω του ισχυρό αποτύπωμα στο θέατρο, στο ραδιόφωνο, στον Τύπο, στα βιβλία και στον συνδικαλισμό.

Ο Στέφανος Ληναίος, κατά κόσμον Διονύσιος Ληναίος-Μυτιληναίος, υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσχιδείς μορφές του νεοελληνικού θεάτρου. Η πορεία του απλώθηκε σε περισσότερες από επτά δεκαετίες, με παρουσία που δεν περιορίστηκε μόνο στην υποκριτική, αλλά επεκτάθηκε στη σκηνοθεσία, στη συγγραφή και στη δημόσια παρέμβαση. Δημοσιεύματα που καταγράφουν την απώλειά του τον περιγράφουν ως θεατράνθρωπο με έντονη καλλιτεχνική και κοινωνική παρουσία, ενώ υπενθυμίζουν και τη μακρόχρονη κοινή του διαδρομή με την Έλλη Φωτίου, στη ζωή και στο θέατρο.

Η απώλειά του δεν κλείνει απλώς ένα βιογραφικό κεφάλαιο, αλλά αποχαιρετά μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού πολιτισμού. Ο Στέφανος Ληναίος ανήκε σε εκείνη τη γενιά των δημιουργών που δεν περιορίστηκαν στη σκηνή, αλλά συνέδεσαν την τέχνη τους με δημόσιο λόγο, στάση ζωής και διαρκή συμμετοχή στα κοινά. Γι’ αυτό και το αντίο που του απευθύνεται σήμερα δεν έχει μόνο χαρακτήρα προσωπικής θλίψης, αλλά και βαθιάς αναγνώρισης για όσα άφησε πίσω του. Αυτή η τελευταία εκτίμηση αποτελεί αποτίμηση της δημόσιας πορείας του με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



