Πέθανε ο θρυλικός επιχειρηματίας της νύχτας Λάκης Ραπτάκης

Ο άνθρωπος που άλλαξε το nightlife στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Πέθανε ο θρυλικός επιχειρηματίας της νύχτας Λάκης Ραπτάκης
05 Φεβ. 2026 21:22
Pelop News

Στα 79 του χρόνια πέθανε ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 απόψε.

Ο Ραπτάκης ήταν μορφή στο χώρο του nightlife. «Άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» λέει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του. Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 ήταν κυρίαρχος έχοντας φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχει 46 (!) μαγαζιά διασκέδασης.
Ανάμεσά τους η Αίγλη, οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Loft», το «4711» στο Κολωνάκι, το «Μπόντρουμ» στη Ρόδο.

Γνωστός ήταν επίσης ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάννα Μπάρμπα από το 1998 ως το 2000 όταν χώρισαν με εκρηκτικό τρόπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:45 «Εάν η ομάδα ήταν εκείνη της Σιγκαπούρης δεν θα χάναμε από κανέναν στο Ευρωπαϊκό», η ατάκα με νόημα του Χάρη Παυλίδη
21:33 «Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία», η αναφορά του Έλον Μασκ και οι αντιδράσεις
21:22 Πέθανε ο θρυλικός επιχειρηματίας της νύχτας Λάκης Ραπτάκης
21:17 Ρουμελιώτης: «Η χρόνια της καθιέρωσης και το στάδιο της ενηλικίωσης»
21:05 Στην Ανδρίτσαινα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης
20:57 «Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
20:49 Πένθος στα Καλάβρυτα, «έφυγε» ο Σωτήρης Θανόπουλος από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 «Απέφυγα τη σύγκρουση, πάρτε τους τα διπλώματα, είναι κίνδυνοι θάνατοι», μαρτυρία της γυναίκας, που βρέθηκε στην πορεία του 89χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία!
20:28 Χαλκός από…χρυσάφι για την Εθνική Γυναικών που ανεβαίνει πάλι στο βάθρο
20:21 Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
20:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Κρήτη, τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν το σαββατοκύριακο
19:59 Ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», ΦΩΤΟ
19:49 Ο βίος και η πολιτεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, που συνελήφθη για ναρκωτικά στο Μενίδι
19:41 Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά μένει ΝΒΑ και γίνεται συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο!
19:31 «Ήταν ατίθαση, τα παιδιά μου έτρεμαν από την έκρηξη», αποκαλύψεις από τη θεία της δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε οχήματα
19:20 Τούνελ Μακύνειας Ναυπακτίας: Άτομο που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 «Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι, έκανα ορμονοθεραπεία, δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο», η αποκάλυψη της Ιμάν Κελίφ
19:00 Η Ουκρανία δεν θέλει να υποταχθεί
18:50 Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο
18:41 «Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του μπορεί να γνωρίζει», τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ