Η αγορά πετρελαίου γύρισε απότομα σελίδα, με την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να πυροδοτεί ισχυρό sell-off και να σπρώχνει τις τιμές χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αφαιρέσουν μεγάλο μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου που είχαν ενσωματώσει τις προηγούμενες εβδομάδες. Το WTI υποχώρησε κάτω από τα 95 δολάρια και το Brent κινήθηκε προς τα 90 δολάρια, σε μία από τις πιο βίαιες ημερήσιες διορθώσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό αργό WTI έπεσε κατά 18% στα 92,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 16% στα 91,80 δολάρια, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για δίβδομη εκεχειρία με το Ιράν, υπό την προϋπόθεση της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Το Reuters σημειώνει επίσης ότι το Brent βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα, καθώς η αγορά άρχισε να ξετυλίγει το premium φόβου που είχε χτιστεί λόγω της απειλής για τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα η αγορά

Η εξήγηση είναι απλή: τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μία από τις πιο κρίσιμες αρτηρίες της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, αφού από εκεί περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Το σχεδόν πλήρες μπλοκάρισμα της διόδου τις προηγούμενες εβδομάδες είχε εκτοξεύσει τις ανησυχίες για νέες ελλείψεις, ακριβότερα καύσιμα και αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Με την ανακοίνωση της εκεχειρίας και τη δέσμευση για ασφαλή διέλευση, οι αγορές έσπευσαν να προεξοφλήσουν μερική ομαλοποίηση.

Η πτώση του πετρελαίου λειτούργησε σαν άμεσο καύσιμο για το ευρύτερο ράλι στις αγορές. Το AP μετέδωσε ότι η αποκλιμάκωση στήριξε τις μετοχές διεθνώς, ενώ το Reuters κατέγραψε απώλειες στις ενεργειακές μετοχές και παράλληλη άνοδο σε κλάδους που ωφελούνται από χαμηλότερο κόστος καυσίμων, όπως οι αερομεταφορές. Δηλαδή, η αγορά διάβασε το νέο περιβάλλον όχι μόνο ως ανάσα για το πετρέλαιο, αλλά και ως πρόσκαιρη απομάκρυνση του σεναρίου μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Η αποκλιμάκωση φέρνει ανακούφιση, όχι βεβαιότητα

Παρά το ισχυρό ξεφούσκωμα, η εικόνα μόνο οριστικά ήρεμη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το Reuters υπογραμμίζει ότι, ακόμη και με την εκεχειρία, η αγορά συνεχίζει να τιμολογεί γεωπολιτικό κίνδυνο, καθώς το Ιράν εξακολουθεί να έχει στρατηγική επιρροή στην περιοχή και η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας δεν είναι υπόθεση λίγων ωρών. Παράλληλα, άλλα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η κίνηση πλοίων στο Ορμούζ παραμένει μειωμένη και ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα χρειαστεί χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή πτώση είναι μεν εντυπωσιακή, αλλά δεν σβήνει μονομιάς όλο το ρίσκο. Το Brent και το WTI μπορεί να γύρισαν απότομα χαμηλότερα, όμως εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά πάνω από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, στοιχείο που δείχνει ότι η αγορά δεν έχει πειστεί ακόμη πως η κρίση έχει πραγματικά τελειώσει.

Τι κοιτάζει τώρα η αγορά

Από εδώ και πέρα, το βλέμμα στρέφεται σε δύο μέτωπα: πρώτον, στο αν η δίβδομη εκεχειρία θα κρατήσει, και δεύτερον, στο πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η ομαλή ροή πλοίων από το Ορμούζ. Αν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν προχωρήσουν και η διέλευση σταθεροποιηθεί, η πίεση στις τιμές μπορεί να συνεχιστεί. Αν όμως η εκεχειρία δοκιμαστεί ή η ναυσιπλοΐα παραμείνει προβληματική, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο μπορεί να επιστρέψει γρήγορα.

Για την ώρα, πάντως, το βασικό μήνυμα της αγοράς είναι καθαρό: με την αποκλιμάκωση ΗΠΑ – Ιράν και το προσωρινό άνοιγμα του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου άφησαν πίσω το σενάριο πανικού και γύρισαν σε τροχιά έντονης διόρθωσης.

