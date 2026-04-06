Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες κινούνται τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, ύστερα από την έντονη μεταβλητότητα που προκάλεσαν τις προηγούμενες ώρες οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη και τα σενάρια για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η αγορά φαίνεται να απομακρύνεται προσωρινά από το πιο επιθετικό σενάριο, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για μια προσωρινή εκεχειρία, έστω και εύθραυστη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τις διεθνείς αγορές, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχωρούσε τη Δευτέρα κοντά στα 109,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινούνταν λίγο κάτω από τα 109 δολάρια, μετά από ένα νευρικό άνοιγμα και ενώ οι συναλλαγές γίνονταν σε πιο λεπτή αγορά λόγω αργιών σε αρκετές χώρες.

Το κλίμα βελτιώθηκε συγκρατημένα μετά τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ, Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν μια πρόταση δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. Το Reuters μετέδωσε ότι έχει διαβιβαστεί στις δύο πλευρές ένα σχέδιο που προβλέπει άμεση εκεχειρία και στη συνέχεια ευρύτερη συμφωνία μέσα σε 15 έως 20 ημέρες, ενώ άλλο τηλεγράφημα, βασισμένο σε πληροφορίες του Axios, μιλά για συζητήσεις γύρω από μια 45ήμερη εκεχειρία.

Αυτές οι πληροφορίες λειτούργησαν κατευναστικά για ένα μέρος των επενδυτών, οι οποίοι βλέπουν ότι, παρά τις πολεμικές απειλές και τις πιέσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, παραμένει ανοιχτό ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση μόνο δεδομένη δεν θεωρείται, καθώς το Reuters μετέδωσε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν έχει δεσμευτεί πως θα ανοίξει τα Στενά απλώς στο πλαίσιο μιας προσωρινής εκεχειρίας ή υπό αμερικανικά τελεσίγραφα.

Οι σημερινές κινήσεις στις τιμές έρχονται μετά από ένα πολύ νευρικό ξεκίνημα της εβδομάδας, όταν οι αγορές αντέδρασαν στις νέες απειλές Τραμπ για χτυπήματα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές, εφόσον δεν ανοίξει σύντομα το Στενό του Ορμούζ. Οι γεωπολιτικές αυτές εντάσεις είχαν αρχικά ωθήσει το πετρέλαιο ανοδικά, πριν ακολουθήσει η σημερινή διόρθωση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε κάθε ένδειξη είτε κλιμάκωσης είτε αποκλιμάκωσης. Αυτό σημαίνει πως η επόμενη κατεύθυνση των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι διπλωματικές επαφές θα αποδώσουν ή αν οι δηλώσεις και οι κινήσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης θα ξαναφέρουν στο προσκήνιο το σενάριο νέας έντασης.

