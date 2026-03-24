Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή

Μήνυμα αυξημένης ετοιμότητας απέναντι στο ενδεχόμενο νέας ενεργειακής και οικονομικής πίεσης έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στη συνεδρίαση του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία περιλαμβάνεται ήδη στο επίσημο ημερολόγιο του Συμβουλίου της ΕΕ και στο πρόσφατο forward look των ευρωπαϊκών θεσμών.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει έτοιμες εναλλακτικές, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω. Όπως ανέφερε, σε τέτοιες συνθήκες οι χώρες κινούνται αρχικά με εθνικά μέτρα, όμως όταν το περιβάλλον γίνεται πιο ασταθές απαιτείται προετοιμασία σε περισσότερα από ένα επίπεδα, με σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο.

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε ουσιαστικά μια λογική διαχείρισης πολλαπλών σεναρίων, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στο βασικό πλάνο αντίδρασης. Αν, όπως είπε, η κρίση στη Μέση Ανατολή πάρει πιο σοβαρές διαστάσεις, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά του αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αβεβαιότητα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε και στη δυνατότητα που έχουν πλέον τα κράτη-μέλη να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κάνοντας ειδική μνεία στη ρήτρα διαφυγής. Όπως εξήγησε, το εργαλείο αυτό επιτρέπει σε μια χώρα να δαπανά επιπλέον εθνικούς πόρους σε συνθήκες πίεσης, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της ενίσχυσης της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε τη συζήτηση με τον γενικότερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό σε περιόδους κρίσης, σημειώνοντας ότι σε δύσκολες συνθήκες αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που μπορούν να επηρεάσουν συνολικά την οικονομική πολιτική της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι έχει αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στο παρελθόν, φέρνοντας ως παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενεργειακή κρίση και τις πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή. Η Σύνοδος Κορυφής της 19ης Μαρτίου είχε ήδη αναδείξει το κλίμα ανησυχίας, ενώ στην ευρωπαϊκή ατζέντα παραμένει ανοικτή η ανάγκη για συντονισμό, εφόσον το γεωπολιτικό ρίσκο περάσει με μεγαλύτερη ένταση στην οικονομία.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό, απορρίπτοντας κάθε σενάριο εκλογών με μια μονολεκτική απάντηση.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



