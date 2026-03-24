Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή

Σε κλίμα αυξημένης ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προανήγγειλε έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή 27 Μαρτίου. Ο πρόεδρος του οργάνου έδειξε καθαρά ότι στις Βρυξέλλες εξετάζουν πλέον και το δυσμενές σενάριο.

24 Μαρ. 2026 11:40
Pelop News

Μήνυμα αυξημένης ετοιμότητας απέναντι στο ενδεχόμενο νέας ενεργειακής και οικονομικής πίεσης έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στη συνεδρίαση του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία περιλαμβάνεται ήδη στο επίσημο ημερολόγιο του Συμβουλίου της ΕΕ και στο πρόσφατο forward look των ευρωπαϊκών θεσμών.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει έτοιμες εναλλακτικές, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω. Όπως ανέφερε, σε τέτοιες συνθήκες οι χώρες κινούνται αρχικά με εθνικά μέτρα, όμως όταν το περιβάλλον γίνεται πιο ασταθές απαιτείται προετοιμασία σε περισσότερα από ένα επίπεδα, με σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο.

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε ουσιαστικά μια λογική διαχείρισης πολλαπλών σεναρίων, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στο βασικό πλάνο αντίδρασης. Αν, όπως είπε, η κρίση στη Μέση Ανατολή πάρει πιο σοβαρές διαστάσεις, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά του αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αβεβαιότητα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε και στη δυνατότητα που έχουν πλέον τα κράτη-μέλη να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κάνοντας ειδική μνεία στη ρήτρα διαφυγής. Όπως εξήγησε, το εργαλείο αυτό επιτρέπει σε μια χώρα να δαπανά επιπλέον εθνικούς πόρους σε συνθήκες πίεσης, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της ενίσχυσης της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε τη συζήτηση με τον γενικότερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό σε περιόδους κρίσης, σημειώνοντας ότι σε δύσκολες συνθήκες αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που μπορούν να επηρεάσουν συνολικά την οικονομική πολιτική της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι έχει αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στο παρελθόν, φέρνοντας ως παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενεργειακή κρίση και τις πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή. Η Σύνοδος Κορυφής της 19ης Μαρτίου είχε ήδη αναδείξει το κλίμα ανησυχίας, ενώ στην ευρωπαϊκή ατζέντα παραμένει ανοικτή η ανάγκη για συντονισμό, εφόσον το γεωπολιτικό ρίσκο περάσει με μεγαλύτερη ένταση στην οικονομία.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό, απορρίπτοντας κάθε σενάριο εκλογών με μια μονολεκτική απάντηση.


 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα
12:00 Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»
11:55 Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”
11:53 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Καταγγελίες-φωτιά για πλαστά έργα, κλεμμένα κοσμήματα και μνημεία
11:50 Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη
11:49 Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου
11:46 Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ
11:44 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα
11:40 Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή
11:39 Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί
11:32 Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις
11:29 Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:27 Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας
11:25 Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου
11:21 Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό
11:16 Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο
11:15 Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
11:10 Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι
11:04 Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη
11:01 Παναγόπουλος μετά την αρχειοθέτηση: «Δύο χτυπήματα σε κρίσιμες στιγμές για τις συλλογικές συμβάσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
