Πιερρακάκης και Βαν Πέτεγκεμ θα ψάξουν τουλάχιστον 11 ψήφους που θα κρίνουν την προεδρία του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ είναι και επίσημα οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε και επίσημα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πιερρακάκης: Με τη…βούλα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

Οι δύο υποψήφιοι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο, εκπροσωπώντας ουσιαστικά την ίδια γενιά, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι 42 ετών και τον Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ 45. Πρόκειται για μία άτυπη μάχη Βορρά – Νότου, με τους δύο πολιτικούς να μοιράζονται κοινές ιδεολογικές βάσεις.

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών της Ευρωομάδας, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Όσο για τον αντίπαλο του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, από τον Φεβρουάριο του 2025 ανέλαβε υπουργός Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση του Μπάρτ Ντε Βέβερ, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών υπό τον Αλεξάντερ ντε Κρόο. Είχε μάλιστα την προεδρία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη βελγική προεδρία το 2024. Η υποψηφιότητά του θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Βέλγιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τη χρήση ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Δύο υπουργοί υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους για την προεδρία του Eurogroup:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Πρόεδρος της Ευρωομάδας μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος της Ευρωομάδας κατά τον χρόνο της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία μπορεί να ανανεωθεί.

Η Ευρωομάδα είναι ένα άτυπο όργανο που δημιουργήθηκε το 1997, στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα που αφορούν τις κοινές ευθύνες των χωρών τους σχετικά με το ευρώ. Κύριο καθήκον της είναι να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στοχεύει επίσης στην προώθηση των συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής για το ευρώ και για την παρακολούθησή τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνόδου του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ Jean-Claude Juncker. Τον διαδέχτηκαν οι Ζερούμ Ντάισεμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup για πρώτη φορά στις 9 Ιουλίου 2020. Ο κ. Ντόναχιου παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Eurogroup στις 18 Νοεμβρίου 2025. Έκτοτε, ο Μάκης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπηρετεί ως υπηρεσιακός πρόεδρος του Eurogroup».

